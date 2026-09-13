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13.09.2026 19:55

Κρήτη: Σε ΜΕΘ 15χρονος μετά από τροχαίο

13.09.2026 19:55
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Ενας 15χρονος δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον Βιάννο Ηρακλείου.

Ο ανήλικος οδηγούσε μηχανάκι το οποίο άνηκε σε φίλο του και το πήρε για μια βόλτα. Κατά τη διάρκεια της βόλτας χτύπησε και το γεγονός ότι δεν φορούσε κράνος, έφερε και βαριά τραύματα στο κεφάλι του.

Ο 15χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ και τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 20:50
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