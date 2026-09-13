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13.09.2026 20:28

Μαβίδου και Κύρτσος στην πλαζ Αρετσούς

13.09.2026 20:28
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Η Μελίνα Μαβίδου και ο Νίκος Κύρτσος συναντούν το κοινό της Θεσσαλονίκης σε μια συναυλία που ταυτόχρονα είναι και η πρώτη ζωντανή παρουσίαση των τραγουδιών της κοινής τους διαδρομής στην πόλη.

Δύο νέοι καλλιτέχνες, που μοιράζονται τη σκηνή από το 2018, τα τελευταία χρόνια εξελίσσουν τη συνεργασία τους και στη δημιουργία. Ο Νίκος Κύρτσος γράφει τη μουσική και η Μελίνα Μαβίδου τους στίχους, χτίζοντας από κοινού ένα σύγχρονο ύφος, όπου η pop αισθητική συναντά τον ελληνικό λόγο.

Στην Πλαζ Αρετσούς της Καλαμαριάς, μαζί με την πενταμελή μπάντα τους, θα παρουσιάσουν τα δικά τους τραγούδια, αλλά και αγαπημένες στιγμές από το σύγχρονο και διαχρονικό ελληνικό ρεπερτόριο. Ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στην pop και το έντεχνο και βασίζεται κυρίως στη σκηνική τους χημεία, στις δύο ξεχωριστές φωνές τους και στις ιστορίες που έχουν αρχίσει να γράφουν μαζί.

Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν από τους σημαντικούς σταθμούς μιας ιδιαίτερα πυκνής περιόδου για τη Μελίνα Μαβίδου, η οποία βρίσκεται αυτή την εποχή στο ξεκίνημα της προσωπικής της δισκογραφικής διαδρομής. Έχοντας ήδη κυκλοφορήσει τα δύο πρώτα τραγούδια της, η νεαρή ερμηνεύτρια ετοιμάζεται να παρουσιάσει το πρώτο ολοκληρωμένο album της μέσα στον Οκτώβριο, ενώ στις 2/10 θα προηγηθεί η κυκλοφορία ενός νέου single.

Ο Σεπτέμβριος τη βρίσκει παράλληλα επί σκηνής σε τρεις διαφορετικούς σταθμούς: Στις 21 Σεπτεμβρίου, στη Θήβα, συμμετέχει στην πανελλήνια πρεμιέρα του «Ηρακλής Μαινόμενος», της νέας rock όπερας του Δημήτρη Μαραμή, ερμηνεύοντας το ρόλο της Ήρας. Στις 24 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει μαζί με τον Νίκο Κύρτσο τη συναυλία «Μαζί» στο Φεστιβάλ «Παρά θιν’ αλός» στην Καλαμαριά και στις 25 Σεπτεμβρίου τραγουδάει στη συναυλία του Δημήτρη Μαραμή «Κρήτης Μύθοι» στο Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης στο Ηράκλειο της Κρήτης .

Ξεχωριστή θέση στη μέχρι τώρα πορεία της έχει και το «Πόσο σε θέλω» -το αγαπημένο τραγούδι των Τερμιτών- σε μια ιδιαίτερη διασκευή που δημιουργήθηκε για τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελληνικός 93.2. Μετά τον Σεπτέμβριο, η Μελίνα στρέφει το βλέμμα στον Οκτώβριο και στη κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου προσωπικού της album, το επόμενο βήμα μιας διαδρομής που μόλις ξεκινά.

INFO
ΜΑΖΙ – Μελίνα Μαβίδου & Νίκος Κύρτσος- Πιάνο: Αστέρης Τσαλίκης

Πλήκτρα / Programming: Τάσος Κορκόβελος-Ντραμς: Μπάμπης Πετσίνης-
Μπάσο: Νικόλας Γέρσος-Σαξόφωνο: James Wylie

Επιμέλεια ήχου: Άγγελος Αθανασιάδης- Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου-2026-
Ώρα: 21:00- Χώρος: Πλαζ Αρετσούς, Καλαμαριά- Είσοδος Ελεύθερη- Η
συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Παρά θιν’ αλός» του
Δήμου Καλαμαριάς.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 13.09.2026 20:49
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