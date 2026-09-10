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10.09.2026 15:43

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε για τα «κορίτσια» των φυλακών Κορυδαλλού (Video)

10.09.2026 15:43
giorgos-mazonakis

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να έφτασε στην κορυφή αλλά παρέμεινε ένας λαϊκός άνθρωπος που περιέβαλε με αγάπη και συμπόνια τους άλλους.

Το 2023 είχε περάσει την ημέρα των ερωτευμένων, ψυχαγωγώντας με τα τραγούδια του τις κρατούμενες στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φάει τα κεράσματα που είχαν ετοιμάσει οι κρατούμενες και είχε ευχηθεί στα «κορίτσια» του Κορυδαλλού «καλή λευτεριά» χωρίς να ρωτά τους λόγους που τις έφεραν στη φυλακή ή να κρίνει.

«Είναι τιμή που με καλέσατε και είμαι το πρόσωπο έξω από τα κάγκελα για εσάς», έλεγε. 

Την εκδήλωση είχε διοργανώσει η τότε διευθύντρια του καταστήματος, Τριανταφύλλη Κωνσταντοπούλου, με στόχο να προσφέρει μία διαφορετική ημέρα στις κρατούμενες.

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