Η ΕΕ αποκτά το… μυθικό Mythos 5 της Anthropic – Τι είχε συμβεί με το συγκεκριμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης

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Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, η Anthropic έδωσε στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) πρόσβαση στο Mythos 5, ένα από τα ισχυρότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας με δυνατότητες εντοπισμού ευπαθειών σε κώδικα.
«Μετά την εποικοδομητική συνεργασία μας με την Anthropic, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η ENISA απέκτησε πρόσβαση στο Mythos 5», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ.
Εκπρόσωπος της ENISA επιβεβαίωσε επίσης ότι ο ευρωπαϊκός οργανισμός έχει πρόσβαση στο μοντέλο και το δοκιμάζει μέσα στον Σεπτέμβριο.
Η ENISA δεν περιορίζεται στην τεχνολογία της Anthropic. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει αποκτήσει πρόσβαση και σε δύο προηγμένα μοντέλα της OpenAI:
Η εξέλιξη έρχεται περίπου τέσσερις μήνες μετά την πρώτη γνωστοποίηση από την Κομισιόν ότι βρισκόταν σε συζητήσεις με την Anthropic για το Mythos 5.
Το Mythos 5 είχε προκαλέσει ανησυχίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της δυνατότητάς του να εντοπίζει ευπάθειες σε λογισμικό.
Η Anthropic το είχε διαθέσει αρχικά, τον Απρίλιο, σε περίπου 50 εταιρείες και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Amazon Web Services και η JPMorgan Chase. Τον Ιούνιο, η πρόσβαση επεκτάθηκε σε περίπου 150 οργανισμούς.
Οι ευρωπαϊκές αρχές κυβερνοασφάλειας βρίσκονταν σε συζητήσεις με την εταιρεία από τον Μάιο, ωστόσο η διαδικασία περιπλέχθηκε όταν η κυβέρνηση Τραμπ κινήθηκε τον Ιούνιο για να απαγορεύσει σε ξένους φορείς τη χρήση των Fable 5 και Mythos 5.
Η Anthropic διέκοψε τότε συνολικά την πρόσβαση, προτού ο Λευκός Οίκος επιτρέψει λίγες εβδομάδες αργότερα την εκ νέου διάθεση του Mythos 5 σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών και κυβερνήσεων.
Η είδηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά την παραίτηση του ερευνητή της Anthropic Jacob Coxon, η οποία έγινε γνωστή χθες.
Ο Coxon, ο οποίος είχε εργαστεί τα τελευταία τρία χρόνια στην εκπαίδευση μοντέλων τόσο στην OpenAI όσο και στην Anthropic, κατηγόρησε τις δύο εταιρείες ότι δεν ενεργούν υπεύθυνα στην κούρσα για όλο και ισχυρότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Υποστήριξε ότι οι εταιρείες κατευθύνονται προς την ανάπτυξη αυτοβελτιούμενης υπερνοημοσύνης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τζογάρουν με τις ζωές μας». Προειδοποίησε ακόμη ότι άνθρωποι που αναπτύσσουν αυτά τα συστήματα θεωρούν πραγματικό το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να μπορούσε να απειλήσει ακόμη και την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
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