Apple: Ντεμπούτο για το αναδιπλούμενο iPhone, τον καινούριο της CEO και τις νέες (υψηλότερες) τιμές

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Η Apple ξεκίνησε την Τετάρτη την πιο σημαντική εκδήλωση προϊόντων της εδώ και χρόνια, όπου παρουσίασε ένα πραγματικά νέο iPhone, έναν νέο διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και υψηλότερες τιμές, ελπίζοντας ότι οι καταναλωτές θα επικεντρωθούν στα δύο πρώτα.

Κεντρικό στοιχείο είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone, μια συσκευή σχεδόν σαν tablet που χωράει άνετα σε μια τσέπη και επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα.

🚨📲 OFFICIEL



APPLE dévoile l’IPHONE 18 PRO en direct de la KEYNOTE !! #AppleEvent pic.twitter.com/sKxomGthT6 — Kultur (@Kulturlesite_) September 9, 2026

Εξίσου σημαντικός είναι και ο άνθρωπος που το παρουσιάζει. Ο Τζον Τέρνους ανέλαβε τη θέση του CEO της Apple την περασμένη εβδομάδα, καθιστώντας τον τρίτο CEO της Apple από το 1997, όταν επέστρεψε ο Steve Jobs. Υπάρχουν μεγάλες ελπίδες ότι ο επί χρόνια στέλεχος μηχανικής υλικού μπορεί να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα καινοτομίας και το νέο iPhone είναι η πιο σημαντική συσκευή της Apple εδώ και μια δεκαετία.

Ο Τέρνους χαμογέλασε πλατιά καθώς ανέβηκε στη σκηνή στα κεντρικά γραφεία της Apple για να ξεκινήσει η εκδήλωση.

«Φανταζόμαστε αρκετά», είπε στους εκατοντάδες δημοσιογράφους που ήταν συγκεντρωμένοι στο κοινό. «Πιστεύουμε ότι θα σας αρέσει αυτό που θα δείτε». Ο Τιμ Κουκ και η υπόλοιπη εκτελεστική ομάδα της Apple κάθονταν μπροστά καθώς μιλούσε.

Τα κακά νέα για τους καταναλωτές είναι ότι η Apple αναμένεται να αυξήσει τις τιμές των iPhone. Το κόστος των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης στο εσωτερικό του smartphone έχει πενταπλασιαστεί από το περασμένο φθινόπωρο, ωθώντας την Apple να αυξήσει τις τιμές σε όλη τη σειρά συσκευών της για να προστατεύσει τα περιθώρια κέρδους της.

Κατά τη διάρκεια ενός συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας ή ενός νέου προγράμματος δόσεων, οι καταναλωτές μπορεί να επιλέξουν τις πιο πρόσφατες συσκευές. Ή θα μπορούσαν να πάρουν μια ανάσα μετά τις εκρηκτικές πωλήσεις της περσινής σειράς iPhone 17.

Τα αναδιπλούμενα και τα μοντέλα Pro iPhone αναμένεται να είναι τα highlights, αλλά η Apple αναμένεται επίσης να κυκλοφορήσει και άλλες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων νέων μοντέλων Apple Watch και Mac, καθώς και αναβαθμισμένα AirPods και ένα νέο Apple TV box.

JUST IN: Apple unveils its first foldable phone, iPhone Duo.



When opened, it is the thinnest iPhone ever.



The phone is 50% larger than the iPhone 18 Pro Max. pic.twitter.com/Wby0jQVLkr — Collin Rugg (@CollinRugg) September 9, 2026

Για τα νέα μοντέλα τηλεφώνων Pro, η Apple τόνισε τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης εντός της συσκευής που υποστηρίζονται από το αναβαθμισμένο τσιπ A20, το οποίο, όπως είπε, λειτουργεί πιο γρήγορα και διαχέει τη θερμότητα πιο αποτελεσματικά. Επίσης, παρουσίασε ένα νέο μεταβλητό διάφραγμα για την κάμερα των μοντέλων, το οποίο ανοίγει και κλείνει αυτόματα ανάλογα με την ποσότητα φωτός στη σκηνή, όπως μια ανθρώπινη κόρη ματιού που διαστέλλεται σε χαμηλό φωτισμό.

Η Apple δήλωσε ότι το iPhone Pro 18 θα ξεκινά από τα 1199 δολάρια, μια αύξηση τιμής 100 δολαρίων σε σύγκριση με το περσινό 17 Pro, η οποία δεν είναι τόσο μεγάλη αύξηση τιμής όσο φοβόντουσαν ορισμένοι, και υπαινίχθηκε ότι η Apple θα μπορούσε να δεχθεί πλήγμα στα περιθώρια κέρδους της για τη συσκευή. Το αναδιπλούμενο iPhone, που αναμένεται αργότερα στην παρουσίαση, θα μπορούσε να ξεκινήσει από τα 2200 δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ερευνητικής εταιρείας IDC.

Η μετοχή της Apple σημείωσε πτώση άνω του 1% το απόγευμα της Τετάρτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο συσκευές δεν αναμένεται να υπάρχουν στο μενού: το βασικό μοντέλο iPhone, μαζί με τη δεύτερη γενιά του iPhone Air, οι οποίες αναμένονται του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες που θέλουν το τελευταίο μοντέλο iPhone θα πρέπει να πληρώσουν για τα μοντέλα Pro, πιθανώς μια έξυπνη στρατηγική της Apple για να ωθήσει τους πελάτες σε πιο ακριβά μοντέλα.

Τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα δεν είναι κάτι καινούργιο. Η Samsung κυκλοφόρησε το πρώτο της Galaxy Fold το 2019.

Η είσοδος της Apple θα αποτελέσει μια δυναμική κίνηση για την κατηγορία, σύμφωνα με την IDC, κατακτώντας το 44% των εσόδων που προκύπτουν από όλες τις πωλήσεις πτυσσόμενων συσκευών το 2026, παρόλο που η κυκλοφορία της συσκευής απομένει λίγο περισσότερο από τρεις μήνες πριν από το τέλος του έτους.

Η ελπίδα είναι ότι το πτυσσόμενο μοντέλο της Apple θα αποτελέσει μια πρόοδο σε σχέση με τις υπάρχουσες συσκευές, ιδίως ότι η «τσάκισή» του θα είναι αόρατη.

Ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος, ο Τέρνους θα είναι το αστέρι της φετινής έκθεσης. Στην περσινή εκδήλωση, ενώ ένα πλήθος κριτικών συσκευών έτρεχε στις οθόνες των iPhone 17 και συνωστιζόταν στον Κουκ, ο Τέρνους στεκόταν στο πλάι, συνομιλώντας ήσυχα με άλλα στελέχη της Apple και σχεδόν αγνοώντας τον.

Ο Τέρνους είναι επικεφαλής της μηχανικής υλικού της Apple από το 2021, ηγούμενος της ομάδας που κατασκεύασε το πτυσσόμενο iPhone. Η ομάδα αυτή ενσωμάτωσε επίσης τα τσιπ υψηλής αξιολόγησης της Apple στους υπολογιστές Mac, ένα από τα λιγότερο εκτιμημένα αλλά πιο σημαντικά επιτεύγματά της των τελευταίων ετών.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Apple χρονικά όρισε τη μετάβασή του έτσι ώστε, για την πρώτη κυκλοφορία προϊόντος, ο Τέρνους να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη ενημέρωση στο πιο σημαντικό προϊόν της. Ένα μειονέκτημα στην εποχή Κουκ της Apple ήταν ότι η εταιρεία δεν κυκλοφόρησε πιο καινοτόμα προϊόντα.

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