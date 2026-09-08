Το μέλλον ήρθε… και αυτή τη φορά θέλει να μας διπλώσει τα ρούχα – Ανθρωποειδές ρομπότ με AI περνά στη μαζική παραγωγή

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Ένα ανθρωποειδές ρομπότ κινεζικής τεχνολογικής εταιρείας, τόσο ρεαλιστικό ώστε να προκαλεί ανατριχίλα, μπαίνει πλέον σε μαζική παραγωγή, όπως αποκάλυψαν εκπρόσωποι της εταιρείας. Όπως υποστηρίζουν, θα είναι η πρώτη τέτοια μηχανή που θα μπορεί να βγαίνει μόνη της από τη γραμμή παραγωγής.

Το ανθρωποειδές ρομπότ, με την ονομασία IRON, έγινε viral πέρυσι, όταν παρουσιαστές το άνοιξαν επί σκηνής για να αποδείξουν ότι δεν κρυβόταν άνθρωπος στο εσωτερικό του. Η Xpeng θα παράγει πλέον τις μονάδες στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής της, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πόσα ρομπότ θα επιδιώξουν να κατασκευάζουν τα εργοστάσιά της.

Με το IRON να περνά πλέον στη μαζική παραγωγή, ίσως είναι νωρίς για να ανησυχούμε ότι ξημερώνει η εποχή του Skynet — του υπερνοήμονος συστήματος από το Terminator 2 που αποφασίζει να εξοντώσει την ανθρωπότητα. Προς το παρόν, τουλάχιστον, οι δημιουργοί του υπόσχονται κάτι πολύ πιο χρήσιμο: ένα ρομπότ που θα μαζεύει τα άπλυτα και θα διπλώνει τα ρούχα. Κάπου ο T-800 θα ζήλευε.

Η μηχανή, που καλύπτεται από συνθετικό «δέρμα», διατίθεται σε διαφορετικούς σωματότυπους, ακόμη και σε διαφορετικά φύλα. Όλα τα μοντέλα έχουν ύψος περίπου 1,73 μέτρα και βάρος 65 κιλά. Το πρωτότυπο διέθετε συνολικά 82 βαθμούς ελευθερίας κίνησης (DoF) από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, εκ των οποίων 22 σε κάθε χέρι. Η έκδοση παραγωγής έχει αντίστοιχα 76 DoF συνολικά και 21 σε κάθε χέρι.

Τα ρομπότ μπορούν επίσης να κινούνται με ταχύτητα έως και 2 μέτρα το δευτερόλεπτο, αντίστοιχη με έναν γρήγορο βηματισμό.

Σε συζητήσεις με το Live Science στην έκθεση IFA 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωποι της Xpeng υποστήριξαν ότι τα ρομπότ τους θα μπορούσαν στο μέλλον να χρησιμοποιούνται στα σπίτια για την εκτέλεση οικιακών εργασιών, όπως το καθάρισμα και το δίπλωμα των ρούχων. Παρομοίασαν, μάλιστα, την ευρύτερη έλευση των ανθρωποειδών ρομπότ με την εξάπλωση των smartphones στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και εκτίμησαν ότι τα ρομπότ θα διαδοθούν σε αντίστοιχη κλίμακα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Οι προσδοκίες της εταιρείας για το IRON είναι, επομένως, ιδιαίτερα υψηλές. Η Xpeng το χαρακτηρίζει το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ στον κόσμο «υψηλού επιπέδου, γενικής χρήσης». Οι εκπρόσωποι της εταιρείας πρόσθεσαν ότι το ρομπότ μπορεί να δέχεται εντολές, να σχεδιάζει τη στρατηγική του, να προσανατολίζεται έξυπνα στο περιβάλλον και να αποφεύγει εμπόδια χωρίς να χρειάζεται να μαθαίνει μέσω διαδοχικών δοκιμών και αποτυχιών.

Το ρομπότ διαθέτει επίσης λειτουργία «αυτόματης φόρτισης», που σημαίνει ότι, όταν η μπαταρία του πέφτει σε χαμηλό επίπεδο, αναζητά ειδικά καθορισμένους θαλάμους φόρτισης και συνδέεται μόνο του.

Η άνοδος των ανθρωποειδών ρομπότ

Εάν οι ισχυρισμοί της εταιρείας επιβεβαιωθούν στην πράξη, το IRON θα συγκαταλέγεται στα πρώτα ανθρωποειδή ρομπότ που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και κατασκευάζονται σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Μεταξύ των ανταγωνιστών που έχουν επίσης περάσει στη μαζική παραγωγή είναι το Figure 03 της αμερικανικής εταιρείας ρομποτικής Figure AI, το οποίο συμμετείχε τον Μάιο σε ζωντανή διαδικτυακή επίδειξη σε γραμμή παραγωγής, καθώς και το κινεζικό AGIBOT, που έφτασε τις 15.000 μονάδες τον Ιούνιο.

Μία αξιοσημείωτη εταιρεία που δεν έχει ακόμη περάσει το ρομπότ της σε μαζική παραγωγή είναι η Tesla. Το ρομπότ Optimus εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο συναρμολόγησης σε εργοστάσιο, ενώ η κυκλοφορία του έχει καθυστερήσει τέσσερις φορές από το 2022, με την πιο πρόσφατη καθυστέρηση να σημειώνεται πέρυσι. Οι εκπρόσωποι της Xpeng φρόντισαν να επισημάνουν το συγκεκριμένο στοιχείο σε ενημερωτικό υλικό που μοιράστηκαν με το Live Science, χωρίς να κάνουν αναφορά σε άλλους κατασκευαστές ανθρωποειδών ρομπότ.

Οι κατασκευαστές του IRON υποστηρίζουν ότι το ρομπότ είναι πιο προηγμένο από τα αντίστοιχα μοντέλα του ανταγωνισμού. Αντί να αναπτύξει ξεχωριστούς κινητήρες τεχνητής νοημοσύνης, η εταιρεία έχει αξιοποιήσει το ίδιο «μοντέλο κόσμου» (world model) που τροφοδοτεί τον στόλο των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) της με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τα πρωτότυπα ιπτάμενων αυτοκινήτων της.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη ρομποτική είναι ότι, λόγω της απρόβλεπτης και σύνθετης φύσης του φυσικού κόσμου, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δυσκολεύονται να κινηθούν και να χειριστούν το περιβάλλον τους, εκτός εάν οι συνθήκες είναι αυστηρά ελεγχόμενες. Γι’ αυτό έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ρομπότ είτε να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους με πολύ αργό ρυθμό είτε να κάνουν εντυπωσιακά λάθη.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στην ανάπτυξη μοντέλων κόσμου, αλλά και άλλων επιπέδων τεχνολογίας, όπως τα βελτιωμένα συστήματα όρασης-γλώσσας-δράσης (VLA), τα οποία επιτρέπουν στα ρομπότ να σχεδιάζουν καλύτερα τις ενέργειές τους αρκετά βήματα εκ των προτέρων.

Οι εκπρόσωποι της Xpeng δεν θέλησαν να μοιραστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιδιόκτητο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτεί το IRON. Ωστόσο, κάθε ρομπότ διαθέτει τρία επιμέρους πλαίσια τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία λειτουργούν συνδυαστικά ώστε να μπορεί να δρα αυτόνομα.

Τα πλαίσια αυτά περιλαμβάνουν το VLA, που συνδυάζει την οπτική αντίληψη, τη φυσική γλώσσα και τον κινητικό έλεγχο· ένα μοντέλο όρασης-γλώσσας (VLM), το οποίο συνδυάζει κωδικοποιητές οπτικών δεδομένων με αναγνώστες κειμένου· και ένα μοντέλο όρασης-γλώσσας-εργασίας/σκέψης (VLT), το οποίο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εταιρείας, προσδίδει στο IRON ικανότητες συλλογισμού, επιτρέποντάς του να επεξεργάζεται νοητικά τις εργασίες που του ανατίθενται.

Κάθε ρομπότ IRON διαθέτει τρία τσιπ Turing AI, τα οποία προσφέρουν συνολικά υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης 2.250 τρισεκατομμυρίων λειτουργιών ανά δευτερόλεπτο (TOPS). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εκτελεί τοπικά ένα μοντέλο αντίστοιχο με το Llama 3.2 της Meta, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024, χωρίς να χρειάζεται πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αντίθετα, οι περισσότεροι σύγχρονοι φορητοί υπολογιστές που μπορούν να εκτελούν απλές εργασίες τεχνητής νοημοσύνης στη συσκευή —όπως η τροποποίηση της εικόνας από την κάμερα σε πραγματικό χρόνο— διαθέτουν περίπου 50 TOPS.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν νέο τύπο ρομπότ με πλήρεις δυνατότητες γενίκευσης, το οποίο θα μπορεί πραγματικά να γίνει μέρος της καθημερινής ζωής, να δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους και, τελικά, να γίνει σύντροφος στη ζωή τους», δήλωσε ο He Xiaopeng, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Live Science.

Αρχικά, η εταιρεία θα εγκαταστήσει τα ρομπότ στις δικές της εκθέσεις και στις τεχνολογικές εγκαταστάσεις της, ενώ θα συνεχίσει να δοκιμάζει και να αξιολογεί νέους τρόπους αξιοποίησής τους.

Στη συνέχεια, το 2027, οι πρώτες αποστολές σε εξωτερικούς πελάτες θα απευθύνονται σε εμπορικές επιχειρήσεις, με τα ρομπότ να αναλαμβάνουν ρόλους όπως η εξυπηρέτηση πελατών και οι ξεναγήσεις, αρχικά κυρίως στην Κίνα και στη συνέχεια και σε άλλες χώρες.

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