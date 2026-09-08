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08.09.2026 17:59

Σοκαρισμένη η Μέρκελ για τη νίκη του AfD: «Η καρδιά μου ματώνει»

08.09.2026 17:59
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Η νίκη του AfD στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα της Γερμανίας και όχι μόνο, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ  χαρακτήρισε την εκλογική επιτυχία της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ «απλώς σοκαριστική».

«Ως μέλος του CDU, η καρδιά μου ματώνει», δήλωσε η Μέρκελ, η οποία διετέλεσε καγκελάριος από το 2005 έως το 2021. «Πρόκειται για μια καμπή, μια πραγματική καμπή, που βιώνουμε στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας», σημείωσε.

Η Μέρκελ εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για το γεγονός ότι, για πολλούς πολίτες, τα πραγματικά δεδομένα δεν έχουν πλέον τόσο μεγάλη βαρύτητα και, αντί γι’ αυτά, κυριαρχεί το συναίσθημα.

Ως παράδειγμα ανέφερε ότι, ενώ στη Σαξονία-Άνχαλτ η ανεργία έχει μειωθεί και η ατομική ευημερία έχει αυξηθεί, ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, απαντά: «Μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο κόσμος δεν το αισθάνεται».

Δεν πρέπει να γίνει πλειοψηφική μια τέτοια στάση, τόνισε η Μέρκελ. «Ήταν κατάκτηση του Διαφωτισμού το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούσαν συλλογικά να συμφωνήσουν πάνω στα πραγματικά δεδομένα». Εάν πλέον το συναίσθημα αποκτήσει την πρωτοκαθεδρία και τα γεγονότα πάψουν να θεωρούνται το σημαντικότερο κριτήριο, αυτό θα συνιστούσε «οπισθοδρόμηση του πολιτισμού», προειδοποίησε η πρώην «σιδηρά κυρία» της γερμανικής πολιτικής σκηνής.

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