«Μην αναζητάτε φουρτούνες εκεί όπου υπάρχει μπουνάτσα» λέει ο Παππάς για τον Πολάκη και τη ΔΕΘ – «Ασχολείται με τη Novartis»

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Απέκλεισε κάθε συζήτηση για εσωκομματική γκρίνια για την απουσία του Παύλου Πολάκη από τη ΔΕΘ ο Νίκος Παππάς, διαβεβαιώνοντας ότι ο βουλευτής Χανίων «θα έχει παρουσία» και κάνοντας λόγο για αναδιάταξη δυνάμεων , καθώς υπάρχει και η υπόθεση της Novartis, την οποία «τρέχει» ο βουλευτής Χανίων.

Μιλώντας στον Παραπολιτικά 90,1 ο Νίκος Παππάς τόνισε χαρακτηριστικά: «Μην αναζητάτε φουρτούνες εκεί όπου υπάρχει μπουνάτσα και πλέον υπάρχει ορατός και άνεμος ούριος».

Ο γραμματέας της Κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι το κόμμα έχει προχωρήσει σε «διάταξη δυνάμεων» ανάλογα με τις πολιτικές προτεραιότητες, συνδέοντας την παρουσία του Παύλου Πολάκη με την παρέμβαση για τη Novartis και όχι αποκλειστικά με τη ΔΕΘ. «Αυτό το “σκαρί” αποδείχθηκε πολύ γερό», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση της Novartis

Ο Νίκος Παππάς συνέδεσε την παρουσία του Παύλου Πολάκη με την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Novartis, καθώς ο βουλευτής Χανίων μετέβη την Τρίτη στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος μαζί με στελέχη του Τομέα Διαφάνειας και νομικούς συμβούλους του κόμματος.

«Έχουμε μία διάταξη δυνάμεων με βάση τις δυνατότητες, τις διαθεσιμότητες αλλά και τις προτεραιότητες που βάζουμε», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, αυτή η επιλογή «εκ των πραγμάτων φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο και του δημόσιου διαλόγου», με την Κουμουνδούρου να επιχειρεί να αναδείξει την υπόθεση Novartis ως ένα από τα βασικά πεδία της αντιπολιτευτικής της ατζέντας.

«Στόχος ένα ισχυρό ποσοστό, ψηλά ο πήχης»

Ο γραμματέας της ΚΕ αναφέρθηκε και στην πολιτική και δημοσκοπική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας ως στόχο ένα «ισχυρό ποσοστό» και «καθοριστικό ρόλο».

«Δεν χαμηλώνει ο πήχης των φιλοδοξιών», τόνισε, αναγνωρίζοντας πάντως ότι το κόμμα ξεκίνησε «από πολύ χαμηλά».

Όπως υποστήριξε, η εικόνα αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει, όχι μόνο σε επίπεδο δημοσκοπήσεων αλλά και ως προς την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη δημόσια συζήτηση.

«Η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του βρίσκεται στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου και διαμορφώνει ατζέντα με τις δυνάμεις του», είπε.

Κάλεσμα σε Μπακογιάννη σε δημόσια αντιπαράθεση για το χρέος

Ο Νίκος Παππάς απάντησε και στην κριτική της Ντόρας Μπακογιάννη για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, χαρακτηρίζοντάς την «αβάσιμη».

«Θέλω να την καλέσω, είτε η ίδια είτε να πει στα νεότερα στελέχη της παράταξής της, να τολμήσουν να αντιπαρατεθούν μαζί μας δημόσια», ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και χαρακτήρισε την κυβερνητική επιλογή «αχαρακτήριστη οικονομική απόφαση».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αριστερά που ζητά ψήφο για 13η σύνταξη και 13ο μισθό»

Ο γραμματέας της ΚΕ επιχείρησε, τέλος, να περιγράψει το πολιτικό στίγμα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να επαναπροσεγγίσει το αριστερό ακροατήριο.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αριστερά που ζητάει ψήφο για να εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αριστερά που ζητάει ψήφο για να εφαρμοστεί ο 13ος μισθός», δήλωσε.

Στην ίδια κατεύθυνση επανέφερε την πρόταση για μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για διάστημα από έξι μήνες έως έναν χρόνο, καλώντας «όλο τον αριστερό κόσμο» να αξιολογήσει τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος και κατά πόσο, όπως είπε, αποκτούν «νέα επικαιρότητα και εφαρμοσιμότητα στην τωρινή συνθήκη».

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