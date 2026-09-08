Η αύξηση του φόρου μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών δεν λύνει το στεγαστικό πρόβλημα

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Σε ό,τι αφορά την εξαγγελία για τον πενταπλασιασμό του φόρου μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών, η άποψή μου είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα της αύξησης των τιμών σε κάποιες περιοχές της Αττικής και η δύσκολη εξεύρεση κατοικίας από ενδιαφερομένους δεν θα λυθεί με υψηλότερη φορολογία για την αγορά κατοικιών. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη εξαγγελία θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκά η κυβέρνηση.

Η λύση για προσιτή κατοικία για τους Έλληνες, αφού εκεί εστιάζεται με αυτή την αλλαγή του φόρου μεταβίβασης, είναι καινούργιες εντάξεις στο σχέδιο πόλης, κοινωνική αντιπαροχή σε συνεργασία με ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες, συνεργασία με δήμους, Εκκλησία, ιδρύματα, οργανισμούς και τράπεζες, οι οποίοι έχουν χιλιάδες αποθέματα κατοικιών, όπου πρέπει να βρεθεί τρόπος αυτές οι κατοικίες να βγουν στην αγορά.

Σπουδαία αλλά μακροπρόθεσμη λύση είναι το πρόβλημα της αστυφιλίας που έχει η χώρα μας. Το 60% της οικονομίας δραστηριοποιείται και εργάζεται στην Αττική. Υπουργεία, οργανισμοί, πανεπιστήμια, ακόμα και τα ιδιωτικά που έχουν εξαγγελθεί, βρίσκονται πλησίον του κέντρου της Αθήνας. Χρειάζονται πολλοί εξ αυτών των οργανισμών, ιδιωτικών πανεπιστημίων, ακόμα και υπουργείων, να μεταφερθούν στην περιφέρεια.

Η ελληνική οικογένεια σίγουρα βλέπει τα ακίνητα με υψηλές τιμές, γιατί και το κόστος οικοδομής έχει διπλασιαστεί, το κόστος ζωής έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια και, δυστυχώς, το εισόδημά της αυξάνεται κατά ελάχιστον. Έτσι λοιπόν, αν συγκρίνουμε τιμή ανά τ.μ. πριν 10 χρόνια με αντίστοιχη τιμή σημερινή, με παραλληλισμό του εισοδήματος, θα δούμε τη διαφορά.

Σε ό,τι αφορά το καινούργιο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», θέλω να επισημάνω ότι οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές, σε ποσοστό άνω του 70%, ζητούν σπίτια γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα και αυτό το θετικό μέτρο να αυξάνει τις τιμές των ακινήτων από τους ιδιοκτήτες, λόγω της υψηλής ζήτησης που θα υπάρχει, όπως είδαμε και στα προηγούμενα επιτυχημένα προγράμματα.

Το πρόβλημα από κατοίκους μη Ευρωπαϊκής Κοινότητας για να παίρνουν άδεια παραμονής, που εκεί εστιάζεται το πρόβλημα της μη προσιτής κατοικίας, είναι μύθος, διότι το 95% αυτών των κατοικιών βγαίνουν στην αγορά προς μίσθωση.

Επίσης, αυτή η αύξηση του φόρου θα δυσκολέψει τους Έλληνες ιδιοκτήτες που θέλουν να πουλήσουν την κατοικία τους.

Θεωρώ ότι θα πρέπει να αναβληθεί αυτή η εξαγγελία, να υπάρξει συζήτηση με τους φορείς και με το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης και να υιοθετηθούν άμεσα μέτρα για τα ως άνω αναφερόμενα.

Ένα Υπουργείο Ακινήτων δεν θα ήταν κακή ιδέα να υπάρξει στο μέλλον.

*Ο Ιωάννης Ρεβύθης είναι Oικονομολόγος – Εκτιμητής Ακινήτων Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Κτηματομεσιτών Αττικής

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