«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Αναδίπλωση από Ισραήλ για τον πηγαίο κώδικα μετά τα ερωτήματα ΠΑΣΟΚ – Σιωπή από Δένδια

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Μετά από τρεις ημέρες σύγχυσης σχετικά με τον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ επιχειρεί να δώσει απάντηση στη συζήτηση που έχει ανοίξει, διευκρινίζοντας ότι στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας, ο οποίος θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο.

Η διευκρίνιση έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην Αθήνα η χθεσινή συνέντευξη του διευθυντή αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ Μοσέ Πατέλ στην «Καθημερινή». Ερωτηθείς αν η συμφωνία με την Ελλάδα περιλαμβάνει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος, ο κ. Πατέλ είχε απαντήσει ότι ο source code «δεν περιλαμβανόταν στην άδεια χρήσης της συμφωνίας», προκαλώντας ερωτήματα ως προς το κατά πόσο η συμφωνία ανταποκρίνεται στη θέση που είχε εκφράσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ότι η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα αποτελεί κομβικό στοιχείο για τα οπλικά συστήματα που αποκτά η Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ο υπουργός δεν έχει μιλήσει από τότε για το ζήτημα, ενώ στον Πατέλ έσπευσε να απαντήσει, όχι το ΥΠΕΞ, αλλά το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας!

Τι διευκρινίζει το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι «στο πλαίσιο της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα».

«Η συμφωνία αφορά τόσο την επιχειρησιακή τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το Ισραήλ μέσα από δεκαετίες ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων αεράμυνας όσο και την παροχή τεχνολογικής υποστήριξης, ώστε οι ελληνικές εταιρείες να μπορέσουν να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου.

Ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας», υπογραμμίζεται.

Όπως επισημαίνεται, τα τελευταία χρόνια, κατά τη διαμόρφωση της συμφωνίας, καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια για τη μεταφορά τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε κατάλληλες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής του συστήματος που θα παραδοθεί στην Ελλάδα.

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας διευκρινίζει, συνεπώς, ότι οι αναφορές στον πηγαίο κώδικα των επιχειρησιακών συστημάτων που χρησιμοποιεί το Ισραήλ δεν αφορούν τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος δεν προβλέπεται μεταφορά του ισραηλινού source code, αλλά ανάπτυξη ειδικού ελληνικού πηγαίου κώδικα με ισραηλινή τεχνολογική υποστήριξη.

Ερωτήματα

Η εξέλιξη αυτή δίνει νέα διάσταση στη χθεσινή συζήτηση, καθώς το ερώτημα αφορά πλέον όχι την πρόσβαση της Ελλάδας στον πηγαίο κώδικα των υφιστάμενων ισραηλινών επιχειρησιακών συστημάτων, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί και θα ελέγχεται το ελληνικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το ζήτημα είχε λάβει έντονη πολιτική χροιά, με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, να καταθέτει ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας διευκρινίσεις για το αν ισχύουν οι προηγούμενες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας και οι τοποθετήσεις του Ισραηλινού αξιωματούχου.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παρουσίαση της «Ασπίδας του Αχιλλέα» ο κ. Δένδιας είχε υπογραμμίσει ότι η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απόκτηση των συστημάτων, ώστε οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να μπορούν να παρεμβαίνουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξή τους.

Με τη σημερινή ανακοίνωση, το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας επιχειρεί να αποσαφηνίσει ότι η συμφωνία δεν προβλέπει παράδοση του source code των ισραηλινών συστημάτων, αλλά ανάπτυξη ελληνικού source code, με μεταφορά τεχνογνωσίας και ισραηλινή υποστήριξη.

Ο κώδικας αυτός, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα μπορεί να προσαρμόζεται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας.

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