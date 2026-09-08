Κυψέλη: Προφυλακιστέοι και για τον θάνατο του βρέφους ο 43χρονος και η 38χρονη

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Για δεύτερη φορά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους οι γονείς του βρέφους, η σορός του οποίου βρέθηκε σε ψυγείο στο διαμέρισμα που διέμεναν στην Κυψέλη.

Ήδη έχουν κριθεί προφυλακιστέοι μαζί με τον 26χρονο Αφγανό φίλο της 15χρονης κόρης τους για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 43χρονος Έλληνας πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο είναι εκείνοι που θανάτωσαν το βρέφος χτυπώντας το με μαχαίρι και στη συνέχεια κατέψυξαν τη σορό και τη μετέφεραν μαζί τους.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία- οπλοχρησία.

Κατά την απολογία τους σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκαν ότι σκότωσαν το βρέφος.

Δεύτερη προφυλάκιση και για τον Αφγανό

Την προσωρινή κράτηση και του 26χρονου Αφγανού αποφάσισαν ανακρίτρια και εισαγγελέας.

Αυτή τη φορά ο Αφγανός αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζεύγους, ηλικίας 15 ετών.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι νόμισε πως η 15χρονη ήταν ενήλικη.