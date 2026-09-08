Αίγιο: Το εύρημα στην ιατροδικαστική που «δείχνει» αυτοκτονία για τη Μαρία

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Δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα η ιατροδικαστική που διενεργήθηκε στην 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο.

Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Αίγιο. Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο Ιταλός σύντροφος της Μαρίας, ωστόσο στα χέρια τους ή στον τόπο του εγκλήματος δεν βρέθηκε το γενετικό υλικό του.

Η Μαρία πέθανε από «κάκωση θώρακος με ρήξη καρδιάς, αιμοπερικάρδιο (αιμορραγία) κατόπιν πολλαπλών τρώσεων από μαχαίρι. Τα τραύματα έγιναν εν ζωή». Η ίδια έφερε 11 μαχαιριές στον θώρακα, 15 στην κοιλιά, 7 στο αριστερό χέρι και 1 στον λαιμό.

Ο γιος της Ολύμπιος έφερε κάκωση στο θώρακα από μαχαίρι και πλήγμα από όπλο στη δεξιά κροταφική χώρα.

Ο θάνατος του Ολύμπιου είναι ξεκάθαρο ότι προήλθε από εγκληματική ενέργεια, όμως για τη Μαρία ερευνάται η αυτοκτονία.

Ο Ιταλός αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης. Οι αρχές εκτιμούν ότι όλα εκτυλίχθηκαν στο δωμάτιο μεταξύ της μητέρας και γιου, καθώς βρέθηκε γενετικό υλικό της Μαρίας στα νύχια του Ολύμπιου και γενετικό υλικό του Ολύμπιου στα νύχια της Μαρίας.

Παράλληλα, η Μαρία έφερε παράλληλα τραύματα στον καρπό που παραπέμπουν σε αυτοκτονία.

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