Παγκόσμια Ημέρα Φυσιοθεραπείας: «8 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά κίνηση. Ξεκίνησε σήμερα!»

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Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Φυσιοθεραπείας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), στέλνει το μήνυμα : «8 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά κίνηση. Ξεκίνησε σήμερα! » και καλεί τους πολίτες να κάνουν την κίνηση μέρος της καθημερινότητάς τους, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν την αρχή για μια μεγαλύτερη, πιο υγιή και πιο ενεργή ζωή.

Η 8η Σεπτεμβρίου αποτελεί κάθε χρόνο μια σημαντική αφορμή για την ανάδειξη της συμβολής της Φυσικοθεραπείας στην πρόληψη, την διαχείριση και την αποκατάσταση προβλημάτων υγείας. Το 2026, η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας είναι αφιερωμένη στα Καρδιαγγειακά Νοσήματα και στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που αποτελούν την κυριότερη αιτία αναπηρίας και θανάτου παγκοσμίως.

Η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και η αποκατάσταση, αποτελούν βασικούς πυλώνες για την αντιμετώπισή τους και η Φυσικοθεραπεία, μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και θεραπευτικής άσκησης, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής.

Η συμβολή της φυσιοθεραπείας στα καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά

Ο Φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να:

-διαχειρίζονται μακροχρόνιες παθήσεις

-αυξήσουν με ασφάλεια τη σωματική τους δραστηριότητα

-εντάξουν την κίνηση στην καθημερινότητά τους

-υιοθετήσουν πιο υγιεινές συνήθειες

-διατηρήσουν έναν περισσότερο ενεργό τρόπο ζωής

Πρόληψη μέσω της κίνησης

Σύμφωνα με έρευνες ένας στους τέσσερις ανθρώπους θα υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο, σχεδόν όλα τα εγκεφαλικά επεισόδια μπορούν να προληφθούν μέσω της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου και της υιοθέτησης ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής. Γι΄αυτό 30 λεπτά άσκησης, πέντε φορές την εβδομάδα, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού κατά 25%.

Αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό για μείωση του κινδύνου πτώσεων

Η αποκατάσταση μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί σημαντικό μέρος της ανάρρωσης, ενώ το 73% των επιζώντων από εγκεφαλικό παρουσιάζει πτώση κατά τον πρώτο χρόνο μετά το εγκεφαλικό.

Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό να βελτιώσουν την ισορροπία, τη βάδιση, την κινητικότητα και τη σωματική τους λειτουργία, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου πτώσης.

Υγεία της καρδιάς : Πρόληψη – Διαχείριση – Αποκατάσταση μέσω της Επιστήμης της Κίνησης

Η Φυσικοθεραπεία, ως Επιστήμη της Κίνησης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην πρόληψη, την θεραπευτική διαχείριση και την αποκατάσταση και ο Φυσικοθεραπευτής, μπορεί να συμβάλει στην προστασία της καρδιαγγειακής υγείας:

-εντοπίζοντας προειδοποιητικά σημάδια και προωθώντας την έγκαιρη δράση

-εντοπίζοντας άτομα υψηλότερου κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα

-παρέχοντας ασφαλή και εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης

Κίνηση για μία πιο υγιή καρδιά

-Η αερόβια άσκηση συμβάλλει στη διατήρηση της καρδιοαναπνευστικής υγείας

-Η άσκηση με αντιστάσεις συμβάλλει στην ενίσχυση της μυϊκής δύναμης

– ασκήσεις ισορροπίας και ευλυγισίας βοηθούν το άτομο να κινείται με μεγαλύτερη ασφάλεια

Η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι ίδια για όλους. Χρειάζεται να είναι σωστά σχεδιασμένη για τον καθένα. Ο Φυσικοθεραπευτής μπορεί να σχεδιάσει ασφαλή και εξατομικευμένα προγράμματα, λαμβάνοντας υπ’ όψη την ηλικία, τη φυσική κατάσταση, το ιστορικό και τις ανάγκες κάθε ανθρώπου.

Πόση άσκηση να κάνουμε κάθε ημέρα

Για τους ενήλικες αρκούν 150–300 λεπτά αερόβιας σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα, σε συνδυασμό με μυϊκή ενδυνάμωση τουλάχιστον 2 ημέρες την εβδομάδα.

Για παιδιά και έφηβοι τουλάχιστον 60 λεπτά σωματικής δραστηριότητας την ημέρα.

Μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά:

-Περισσότερη κίνηση

-Λιγότερη καθιστική ζωή

-Ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή

-Όχι κάπνισμα

-Περιορισμός του αλκοόλ

-Τακτικοί έλεγχοι υγείας

Το 31% των ενηλίκων δεν επιτυγχάνει τα συνιστώμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Εάν δυσκολεύεσαι να ξεκινήσεις, ρώτησε τον Φυσικοθεραπευτή σου πώς μπορείς με ασφάλεια να εντάξεις περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά σου

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, περισσότερες από 20,5 εκατομμύρια ζωές χάνονται από καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 30% όλων των θανάτων παγκοσμίως. Μάλιστα το 85% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα οφείλεται σε καρδιακή προσβολή και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα, περισσότερα από τα τρία τέταρτα των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η πρόληψη, επομένως, δεν αποτελεί μόνο ατομική υπόθεση. Αποτελεί προτεραιότητα δημόσιας υγείας.

Ο Φυσικοθεραπευτής, μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν υγιεινές επιλογές και να παραμείνουν σωματικά δραστήριοι, συμβάλλοντας σε μια μεγαλύτερη, πιο υγιή και πιο ενεργή ζωή.

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