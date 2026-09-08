«Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, όχι η κυβερνητική γελοιότητα»: Bίντεο του ΚΚΕ για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

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Με νέο βίντεο στο TikTok, το ΚΚΕ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την εκρηκτική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και την κυβερνητική διαχείρισή της.
«Πώς λύνει η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο σε 4 απλά βήματα;», είναι το ερώτημα με το οποίο ξεκινά το βίντεο: Δεν προλαβαίνει τη διασπορά, δεν προχωρά στον εμβολιασμό που ζητούν κτηνοτρόφοι και επιστημονικοί φορείς, αφήνει τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα και στο τέλος… φέρνει τον στρατό.
«Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, η κυβερνητική γελοιότητα πάλι όχι», σημειώνεται χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας ότι πίσω από την κυβερνητική στάση βρίσκονται οι προτεραιότητες και τα συμφέροντα των μεγάλων βιομηχανιών φέτας.
Το βίντεο καταλήγει στο πραγματικό δίλημμα: «Θα σωθούν οι κτηνοτρόφοι ή θα σωθεί η πολιτική που τους ξεκληρίζει;», υπογραμμίζοντας ότι οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν ήδη διαλέξει πλευρά, με τα μπλόκα και τον αγώνα τους απέναντι στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και το εισόδημά τους για τα κέρδη των λίγων. Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι εκεί.
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