«Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, όχι η κυβερνητική γελοιότητα»: Bίντεο του ΚΚΕ για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

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Με νέο βίντεο στο TikTok, το ΚΚΕ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την εκρηκτική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και την κυβερνητική διαχείρισή της.

«Πώς λύνει η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο σε 4 απλά βήματα;», είναι το ερώτημα με το οποίο ξεκινά το βίντεο: Δεν προλαβαίνει τη διασπορά, δεν προχωρά στον εμβολιασμό που ζητούν κτηνοτρόφοι και επιστημονικοί φορείς, αφήνει τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα και στο τέλος… φέρνει τον στρατό.

«Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, η κυβερνητική γελοιότητα πάλι όχι», σημειώνεται χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας ότι πίσω από την κυβερνητική στάση βρίσκονται οι προτεραιότητες και τα συμφέροντα των μεγάλων βιομηχανιών φέτας.



@twra_kke ⁉️ Πώς λύνει η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο σε 4 απλά βήματα… ❌ Βήμα 1ο: Δεν προλαβαίνει τη διασπορά. ❌ Βήμα 2ο: Δεν κάνει τον εμβολιασμό που ζητούν κτηνοτρόφοι και επιστημονικοί φορείς. ❌ Βήμα 3ο: Αφήνει τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα. ❌ Βήμα 4ο: Φέρνει τον στρατό! ‼️ Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, η κυβερνητική γελοιότητα πάλι όχι! Κι όμως, υπάρχει σχέδιο: Να μη θιγούν οι μπίζνες των μεγάλων βιομηχανιών φέτας! 🔴 Το δίλημμα είναι καθαρό: Θα σωθούν οι κτηνοτρόφοι ή θα σωθεί η πολιτική που τους ξεκληρίζει; ✊ Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν διαλέξει πλευρά: με τα μπλόκα και τον αγώνα τους, απέναντι στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή τους για τα κέρδη των λίγων! 👉 Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι εκεί. ♬ original sound – Τώρα ΚΚΕ!

Το βίντεο καταλήγει στο πραγματικό δίλημμα: «Θα σωθούν οι κτηνοτρόφοι ή θα σωθεί η πολιτική που τους ξεκληρίζει;», υπογραμμίζοντας ότι οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν ήδη διαλέξει πλευρά, με τα μπλόκα και τον αγώνα τους απέναντι στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και το εισόδημά τους για τα κέρδη των λίγων. Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι εκεί.

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