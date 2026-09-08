search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 22:34
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 21:35

«Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, όχι η κυβερνητική γελοιότητα»: Bίντεο του ΚΚΕ για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

08.09.2026 21:35
kke

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με νέο βίντεο στο TikTok, το ΚΚΕ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την εκρηκτική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και την κυβερνητική διαχείρισή της.

«Πώς λύνει η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο σε 4 απλά βήματα;», είναι το ερώτημα με το οποίο ξεκινά το βίντεο: Δεν προλαβαίνει τη διασπορά, δεν προχωρά στον εμβολιασμό που ζητούν κτηνοτρόφοι και επιστημονικοί φορείς, αφήνει τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα και στο τέλος… φέρνει τον στρατό.

«Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, η κυβερνητική γελοιότητα πάλι όχι», σημειώνεται χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας ότι πίσω από την κυβερνητική στάση βρίσκονται οι προτεραιότητες και τα συμφέροντα των μεγάλων βιομηχανιών φέτας.

@twra_kke

⁉️ Πώς λύνει η κυβέρνηση το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο σε 4 απλά βήματα… ❌ Βήμα 1ο: Δεν προλαβαίνει τη διασπορά. ❌ Βήμα 2ο: Δεν κάνει τον εμβολιασμό που ζητούν κτηνοτρόφοι και επιστημονικοί φορείς. ❌ Βήμα 3ο: Αφήνει τους κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα. ❌ Βήμα 4ο: Φέρνει τον στρατό! ‼️ Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, η κυβερνητική γελοιότητα πάλι όχι! Κι όμως, υπάρχει σχέδιο: Να μη θιγούν οι μπίζνες των μεγάλων βιομηχανιών φέτας! 🔴 Το δίλημμα είναι καθαρό: Θα σωθούν οι κτηνοτρόφοι ή θα σωθεί η πολιτική που τους ξεκληρίζει; ✊ Οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν διαλέξει πλευρά: με τα μπλόκα και τον αγώνα τους, απέναντι στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή τους για τα κέρδη των λίγων! 👉 Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι εκεί.

♬ original sound – Τώρα ΚΚΕ!

Το βίντεο καταλήγει στο πραγματικό δίλημμα: «Θα σωθούν οι κτηνοτρόφοι ή θα σωθεί η πολιτική που τους ξεκληρίζει;», υπογραμμίζοντας ότι οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν ήδη διαλέξει πλευρά, με τα μπλόκα και τον αγώνα τους απέναντι στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και το εισόδημά τους για τα κέρδη των λίγων. Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι εκεί.

Διαβάστε επίσης

Βαρουφάκης από ΔΕΘ: «Η ανάπτυξη δεν μεταφράζεται σε καλύτερη ζωή για εργαζόμενους και μικρομεσαίους»

«Μην αναζητάτε φουρτούνες εκεί όπου υπάρχει μπουνάτσα» λέει ο Παππάς για τον Πολάκη και τη ΔΕΘ – «Ασχολείται με τη Novartis»

Ο Τσίπρας επενδύει στον πόλεμο Μητσοτάκη–Σαμαρά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AIRPORT_PLANES_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια: Τουλάχιστον 600 πτήσεις ακυρώθηκαν μετά από πρόβλημα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

mina_karamitrou_new
MEDIA

Μίνα Καραμήτρου: Αποκάλυψε γιατί έφυγε από το Open – «Δεν μπορώ να το προσπεράσω»

askisi-new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φυσιοθεραπείας: «8 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά κίνηση. Ξεκίνησε σήμερα!»

aek-123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0 με «οβίδα» Μαρίν – Στην πρεμιέρα της Ένωσης στη League Phase του Champions League

kke
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τα κοπάδια αποδεκατίστηκαν, όχι η κυβερνητική γελοιότητα»: Bίντεο του ΚΚΕ για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PHANTOM F 4
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η επιστολή του πατέρα του επισμηναγού στο ΓΕΑ - Τα επτά σενάρια για την πτώση του Phantom

danai-barka-new
LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Η γελοιότητα έχει και όρια, θα κινηθώ νομικά» - Τα ψευδή δημοσιεύματα που την εξόργισαν

elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

alex veroia
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ανοίγει και πάλι την υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέροια

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 22:33
AIRPORT_PLANES_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια: Τουλάχιστον 600 πτήσεις ακυρώθηκαν μετά από πρόβλημα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

mina_karamitrou_new
MEDIA

Μίνα Καραμήτρου: Αποκάλυψε γιατί έφυγε από το Open – «Δεν μπορώ να το προσπεράσω»

askisi-new
ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φυσιοθεραπείας: «8 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά κίνηση. Ξεκίνησε σήμερα!»

1 / 3