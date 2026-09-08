ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Live η πρεμιέρα της Ένωσης στη League Phase του Champions League

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Η ΑΕΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια Αυστρίας, ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στην πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League.
Η Ένωση επιστρέφει σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης μετά τη σεζόν 2018-19. Η πρωταθλήτρια Αυστρίας προκρίθηκε με 5-1 στην έδρα της απέναντι στη Σέλτικ. Αν και είχε χάσει 3-0 στη Σκωτία και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1 στη ρεβάνς.
Live η εξέλιξη του σκορ:
30′ Γκολ η ΑΕΚ, 1-0 με τον Μαρίν
1′ Σέντρα στο ματς
Οι εντεκάδες:
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Βιτάλις, Μαρίν, Μάγιερ, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα.
Στον πάγκο είναι οι Μπαλαμώτης, Καϊρίνεν, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Αριάγκα, Μάνταλος, Βίντα, Λυκογιάννης, Ζοάο Μάριο, Ζίνι.
ΛΑΣΚ (Ντίτμαρ Κουμπάουερ): Γιούγκιρθ, Γιόργκενσεν, Αντράντε, Τόρνιχ, Μπούμπα, Μπέλο, Χόρβαθ, Μπογκάρντε, Λιούμπισιτς, Ούσορ, Λανγκ.
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