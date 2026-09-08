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08.09.2026 20:36

Αποζημίωση από ξενοδοχείο της Κρήτης ζήτησε Βρετανός τουρίστας γιατί τον έκαναν… πουά τα κουνούπια

08.09.2026 20:36
kounoupia
pixabay

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Βρετανός τουρίστας που έκανε τις διακοπές του σε ξενοδοχείο της Κρήτης ζήτησε αποζημίωση γιατί τον έκαναν… κουμπότρυπα τα κουνούπια και όπως είπε «η ψυχολογία του ήταν χάλια και καταστράφηκαν οι διακοπές του».

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν ένα μήνα στα Χανιά και το διαχειρίστηκε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης Κυριάκος Κώτσογλου, ο οποίος περιέγραψε και την ιστορία.

Ο Βρετανός μετά το συμβάν, έφυγε επιτόπου από το κατάλυμα και έστειλε φωτογραφία με το πόδι του που είχε γεμίσει από τσιμπήματα κουνουπιών ζητώντας να εξεταστεί «ενδεχόμενη μερική η ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο». Ζήτησε επίσης να ελεγχθεί από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία το δωμάτιο και το στρώμα του κρεβατιού που κοιμήθηκε και να του αποσταλούν τα αποτελέσματα.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν αγνοούμε το αίτημα του επισκέπτη, αντίθετα το εξετάζουμε και του απαντάμε άμεσα, με ευγένεια, είτε έχει δίκιο είτε άδικο. Το ζήτημα είναι να αποφύγεις μια αρνητική εξέλιξη που θα δυσφημίσει τον τόπο σου, να νιώσει ο επισκέπτης ότι τον άκουσες και τον σεβάστηκες» είπε στην «Πατρίς» ο κ. Κώτσογλου.

Ανέφερε μάλιστα ότι μετά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις της εταιρείας ότι δεν βρέθηκε κάτι στο δωμάτιο που έμενε και την απάντηση του Εντεταλμένου Συμβούλου, είπε ότι «θεωρεί το θέμα λήξαν και ότι του χρόνου θα έρθει ξανά για διακοπές στην Κρήτη!».

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