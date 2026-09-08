Φωτιά σε δασική έκταση στα Μέγαρα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα (Video)

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα και για την 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Επιπλέον συνδρομή με υδροφόρες παρέχει ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής. Ακόμη καθ’όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
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