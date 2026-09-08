search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 18:08
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 17:20

Στην κηδεία του «χασάπη της Βοσνίας» Ράτκο Μλάντιτς, ο Πάνος Καμμένος

08.09.2026 17:20
Panos-Kammenos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην κηδεία του καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου από το Δικαστήριο της Χάγης, Ράτκο Μλάντιτς παρέστη ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος.

Ο Πάνος Καμμένος δημοσίευσε βίντεο από την κηδεία. Σε ανάρτηση που έκανε στις 28 Αυγούστου χαρακτήριζε τον Μλάντιτς «ορθόδοξο» «πατριώτη».

«Αποχαιρετώ τον φίλο μου Στρατηγό Μλάντιτς υπήρξε ένας Ορθόδοξος Πατριώτης ποτέ χασάπης έφυγε όρθιος και περήφανος δεν γονάτισε τον εκδικήθηκαν μέχρι τέλους», έγραφε.

Ο Μλάντιτς κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε την παρουσία υψηλόβαθμων Σέρβων αξιωματούχων, λέγοντας ότι καταδεικνύει την «αποτυχία να αντιμετωπιστεί ένα σκοτεινό κεφάλαιο της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας» και θέτει υπό αμφισβήτηση την ευθυγράμμιση της Σερβίας με την ΕΕ.

Ο Ράτκο Μλάντιτς  ήταν αρχηγός του στρατού των Σερβοβόσνιων στη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία (1992-1995). Σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστηρίο της Χάγης με εντολή του εκτελέστηκαν 8.300 Βόσνιοι που είχαν βρει καταφύγειο στη Σρεμπρένιτσα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι εκτελούσε τις εντολές του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

Διαβάστε επίσης

Ο κουτοπόνηρος ελιγμός Κασιδιάρη για να ξαναμπεί στο πολιτικό παιχνίδι

Δήμαρχος στις Σέρρες ζητά από τον Βορίδη να επανέλθει ο Κ. Καραμανλής στα ψηφοδέλτια και «παγώνει» την Αραμπατζή (video)

Υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά ο γιος του Ανδρέα Λεντάκη;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
geely_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Geely E2 κατακτά την κορυφαία διάκριση ασφάλειας στα Euro NCAP 2026 και ANCAP 2026 (photos)

merkel cdu – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαρισμένη η Μέρκελ για τη νίκη του AfD: «Η καρδιά μου ματώνει»

putin_trump_2608_1920-1080_3_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ μετά την επίσκεψη των Αμερικανών στη Μόσχα – «Η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη»

trimeris el alamein – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

REGY, Κυπριακό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο της Κοινής Διακήρυξης της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

Gatwick-Airport
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα αεροδρόμια της Βρετανίας: Τεχνικό πρόβλημα καθήλωσε πτήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
danai-barka-new
LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Η γελοιότητα έχει και όρια, θα κινηθώ νομικά» - Τα ψευδή δημοσιεύματα που την εξόργισαν

elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

PHANTOM F 4
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η επιστολή του πατέρα του επισμηναγού στο ΓΕΑ - Τα επτά σενάρια για την πτώση του Phantom

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 18:07
geely_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Geely E2 κατακτά την κορυφαία διάκριση ασφάλειας στα Euro NCAP 2026 και ANCAP 2026 (photos)

merkel cdu – new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαρισμένη η Μέρκελ για τη νίκη του AfD: «Η καρδιά μου ματώνει»

putin_trump_2608_1920-1080_3_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ μετά την επίσκεψη των Αμερικανών στη Μόσχα – «Η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια απέναντι στην Ευρώπη»

1 / 3