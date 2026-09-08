Στην κηδεία του «χασάπη της Βοσνίας» Ράτκο Μλάντιτς, ο Πάνος Καμμένος

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Στην κηδεία του καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου από το Δικαστήριο της Χάγης, Ράτκο Μλάντιτς παρέστη ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος.

Ο Πάνος Καμμένος δημοσίευσε βίντεο από την κηδεία. Σε ανάρτηση που έκανε στις 28 Αυγούστου χαρακτήριζε τον Μλάντιτς «ορθόδοξο» «πατριώτη».

«Αποχαιρετώ τον φίλο μου Στρατηγό Μλάντιτς υπήρξε ένας Ορθόδοξος Πατριώτης ποτέ χασάπης έφυγε όρθιος και περήφανος δεν γονάτισε τον εκδικήθηκαν μέχρι τέλους», έγραφε.

Αποχαιρετώ τον φίλο μου Στρατηγό Μλάντιτς υπήρξε ένας Ορθόδοξος Πατριώτης ποτέ «χασάπης» έφυγε όρθιος και περήφανος δεν γονάτισε τον εκδικήθηκαν μέχρι τέλους. pic.twitter.com/66kupFUaHE — Panos Kammenos (@PanosKammenos) August 27, 2026

Ο Μλάντιτς κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε την παρουσία υψηλόβαθμων Σέρβων αξιωματούχων, λέγοντας ότι καταδεικνύει την «αποτυχία να αντιμετωπιστεί ένα σκοτεινό κεφάλαιο της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας» και θέτει υπό αμφισβήτηση την ευθυγράμμιση της Σερβίας με την ΕΕ.

Ο Ράτκο Μλάντιτς ήταν αρχηγός του στρατού των Σερβοβόσνιων στη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία (1992-1995). Σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστηρίο της Χάγης με εντολή του εκτελέστηκαν 8.300 Βόσνιοι που είχαν βρει καταφύγειο στη Σρεμπρένιτσα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι εκτελούσε τις εντολές του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

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