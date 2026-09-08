Δήμαρχος στις Σέρρες ζητά από τον Βορίδη να επανέλθει ο Κ. Καραμανλής στα ψηφοδέλτια και «παγώνει» την Αραμπατζή (video)

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Μία πολύ άβολη στιγμή είχε η Φωτεινή Αραμπατζή στις Σέρρες, κατά την διάρκεια επίσκεψής της -μαζί με τον Μάκη Βορίδη- στη Νέα Ζίχνη.

Εκεί, ο δήμαρχος της περιοχής, Παντελής Μπόζης, απευθυνόμενος προς τον Βορίδη του ζήτησε να «πείσει» τον Κώστα Αχ. Καραμανλή να ξαναμπει υποψήφιος με τη ΝΔ γιατί «τον θέλουμε μπροστάρη στις Σέρρες».

Ο πρώην υπουργός χαμογελούσε, ωστόσο η αμήχανη αντίδραση της Αραμπατζή δεν πέρασε απαρατήρητη.

Υποψήφια και η ίδια στις Σέρρες, ήταν κάπως άβολο να ακούει δήμαρχο στην περιφέρειά της και πάνω από το κεφάλι της να ζητά την επιστροφή στα ψηφοδέλτια του πρώην υπουργού Μεταφορών, με την Αραμπατζή, που το όνομά της ενεπλάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να αντιδρά με ένα μειδίαμα, ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί με φόντο τα… ψηφοδέλτια στις επερχόμενες εκλογές.

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