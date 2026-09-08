Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εναντίον της Βρετανίας: «Απελάστε τον Πρέσβη, αναγνωρίστε την κυριαρχία της Αργεντινής στα Φώκλαντ»

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Οι ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ επιτέθηκαν στη Βρετανία στο Χ, ενόψει των κυρώσεων που αναμένεται να επιβάλει στο Ισραήλ.

Ο Σμότριτς ζήτησε να «απελαθεί ο Βρετανός πρέσβης απόψε» και πρόσθεσε: «Δεν θα είμαστε ένα ποδοπατημένο χαλάκι μιας αντισημιτικής κυβέρνησης, σε μια χώρα που έχει κατακτηθεί από το ριζοσπαστικό Ισλάμ, που προσπαθεί να σωθεί από την οικονομική και κοινωνική παρακμή επιτιθέμενη στους Εβραίους και το Κράτος του Ισραήλ. Η βρετανική εντολή στη γη του Ισραήλ έχει τελειώσει».

Ο Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε μια έκκληση στα ισπανικά προς τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναγνωρίσει την κυριαρχία της Αργεντινής επί των Νήσων Φώκλαντ και να επιβάλει κυρώσεις στη Βρετανία «όσο συνεχίζεται η κατοχή». Σύμφωνα με τον ίδιο, «ήρθε η ώρα το Κράτος του Ισραήλ να αναγνωρίσει δημόσια ότι τα Νησιά Φώκλαντ αποτελούν κατεχόμενο έδαφος της Αργεντινής».

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