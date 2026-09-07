Εκλογές στο Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ προηγείται και κατηγορεί τον Νετανιάχου για την ασφάλεια της χώρας

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Σφοδρή επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Γκάντι Άιζενκοτ, ένας από τους βασικούς αντιπάλους του ενόψει των ισραηλινών εκλογών του Οκτωβρίου, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι θέτει την πολιτική του επιβίωση πάνω από την ασφάλεια της χώρας και ότι αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες του για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων διατύπωσε τις κατηγορίες κατά του Νετανιάχου κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης τη Δευτέρα, την ώρα που παρουσίαζε τους υποψηφίους του κόμματός του, Yashar, για τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, την πιο αιματηρή στην ιστορία του Ισραήλ.

«Απέναντι στο βαθύ ρήγμα που άνοιξε την 7η Οκτωβρίου και απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κράτος του Ισραήλ, χρειαζόμαστε μια διοίκηση που να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, να ξέρει πώς να ενώνει και να αποκαθιστά τις αρχές του σιωνισμού», δήλωσε κατά τη συγκέντρωση στο Ρος ΧαΆιν.

Προβάδισμα του Άιζενκοτ έναντι του Νετανιάχου

Η επίθεση του Άιζενκοτ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν έντονη εκλογική μάχη και αυξημένη πίεση για τον Νετανιάχου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που έδωσε στη δημοσιότητα την Κυριακή το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan, το Yashar του Άιζενκοτ συγκεντρώνει 23 έδρες και αναδεικνύεται πρώτο κόμμα, ενώ το Λικούντ του Νετανιάχου ακολουθεί με 20 έδρες στην Κνεσέτ των 120 εδρών.

Η ίδια μέτρηση δείχνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν 51 έδρες, έναντι 52 για τα κόμματα που θεωρείται πιθανό να στηρίξουν έναν κυβερνητικό συνασπισμό υπό το Λικούντ.

Δύσκολη η εξίσωση των 61 εδρών

Η εικόνα αυτή αφήνει και τα δύο βασικά στρατόπεδα μακριά από τις 61 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ και, κατά συνέπεια, για τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς πρόσθετες συμμαχίες.

Καθοριστικό ρόλο στις μετεκλογικές ισορροπίες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα δύο κόμματα με κατά κύριο λόγο Άραβες υποψηφίους, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, συγκεντρώνουν συνολικά 13 έδρες.

Σε περίπτωση που κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα δεν καταφέρει να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες 61 έδρες, η αναζήτηση πρόσθετων κοινοβουλευτικών στηριγμάτων και νέων συμμαχιών αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων μετά τις εκλογές.

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