5 ενέργειες Πολάκη για Novartis: Αίτημα ανάσυρσης της δικογραφίας για τα «αδιευκρίνιστα» Άδωνι και να περάσουν από φορολογικό έλεγχο

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Ολοταχώς επαναφέρει την υπόθεση Novartis στο προσκήνιο ο ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Παύλου Πολάκη, ο οποίος μετέβη σήμερα στον Οικονομικό Εισαγγελέα όπου κατέθεσε αίτημα για ανάσυρση της δικογραφίας για τα «αδιευκρίνιστα» του Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας παράλληλα τον φορολογικό έλεγχος του υπουργού.

Παράλληλα ζητά λογοδοσία για τη χαμένη αγωγή των 214 εκατομμυρίων και παύση από το δημόσιο πανεπιστήμιο του αμετακλήτως καταδικασμένου «προστατευόμενου μάρτυρα», Νίκου Μανιαδάκη. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ «στις ΗΠΑ η Novartis πλήρωσε πάνω από 337 εκατομμύρια δολάρια για πράξεις που τέλεσε στην Ελλάδα, στην Ελλάδα το Δημόσιο έχασε την αγωγή του και θα πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της πολυεθνικής».

Ειδικότερα, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με επικεφαλής τον Τομεάρχη Διαφάνειας, Παύλο Πολάκη, συνοδευόμενο από τον Συντονιστή του Τομέα, Μάρκο Χατζησάββα, και τον ειδικώς εξουσιοδοτημένο από την Πολιτική Γραμματεία Δικηγόρο, Γιάννη Απατσίδη, κατέθεσε σήμερα, κατόπιν απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας, πέντε έγγραφα σε πέντε διαφορετικές αρχές.

Κοινός παρονομαστής η υπόθεση Novartis, η μεγαλύτερη υπόθεση διεθνούς διαφθοράς που έπληξε ποτέ τα ελληνικά δημόσια ταμεία, και ο τρόπος με τον οποίο η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τη «διαχειρίστηκε» επί επτά χρόνια:

Αρχειοθέτηση της δικογραφίας για τον Άδωνι Γεωργιάδη χωρίς καν να κληθεί σε έγγραφες εξηγήσεις, καμία φορολογική συνέπεια για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε «αδιευκρίνιστα» μετρητά, μία αγωγή του Δημοσίου γραμμένη, έτσι ώστε να χαθεί, και ένας «προστατευόμενος μάρτυρας» που, αν και καταδικάστηκε αμετάκλητα για ψευδορκία, εξακολουθεί να διδάσκει Πολιτική Δημόσιας Υγείας σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

Οι πέντε ενέργειες

1. Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος. Αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας ΑΒΜ ΕΟΕ Δ 42/2021 για τον Άδωνι Γεωργιάδη, την οποία οι Εισαγγελείς Καψιμάλης και Μπαρδάκης έθεσαν στο αρχείο τον Ιανουάριο του 2022, με ρητή επιφύλαξη ανάσυρσης «εάν προκύψουν νέα στοιχεία» (άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ). Τα νέα στοιχεία είναι τα γραπτά μηνύματα του ίδιου του κ. Γεωργιάδη που κατέθεσε στα Πρακτικά της Βουλής ο Μάριος Σαλμάς στις 22-7-2026. Στο ένα παραδέχεται ότι ζήτησε από τον Κ. Φρουζή της Novartis να δοθεί διαφήμιση της εταιρείας σε συγκεκριμένη δημοσιογράφο, δηλαδή ακριβώς τη «σύνδεση» με τη διαφημιστική MMS Communications που η Πράξη Αρχειοθέτησης θεώρησε ανύπαρκτη. Στο άλλο παραδέχεται ότι είχε «υποσχεθεί» στήριξη στον προστατευόμενο μάρτυρα Μανιαδάκη «όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη» και ότι «τις υποσχέσεις του τις κρατάει». Προστίθενται η παρακολούθηση του τότε επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος Χρήστου Μπαρδάκη από την ΕΥΠ και το Predator καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας (1-6-2020 έως 12-6-2022) και τα ανακριτικά κενά που η ίδια η Πράξη ομολογεί, όπως η καταγγελία για τις παλέτες βιβλίων στην αποθήκη της DEMO που «δεν διερευνήθηκε», η αλληλογραφία Μανιαδάκη που δεν κατασχέθηκε ποτέ και οι 77 αυξήσεις τιμών του δελτίου της 28-9-2013 που υπέγραψε ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης χωρίς κανένα πρακτικό της Επιτροπής Τιμών.

2. ΑΑΔΕ. Αίτηση για άμεσο φορολογικό έλεγχο. Η ίδια η Πράξη Αρχειοθέτησης κατέγραψε 150.374,70 ευρώ αδιευκρίνιστες πιστώσεις «άγνωστης πηγής» στους λογαριασμούς του κ. Γεωργιάδη και της οικογένειάς του (2013-2018), 345.841,27 ευρώ σε μετρητά στους λογαριασμούς των εταιρειών του «από συγγενείς και συνεργάτες και όχι από πελάτες», απόκλιση 145.000 ευρώ μεταξύ δηλωθέντος και τραπεζικού εισοδήματος για το 2017 και διανομή κερδών 120.000 ευρώ σε μετρητά από ζημιογόνο εταιρεία. Τα χαρακτήρισε «πιθανώς φορολογικές παραβάσεις» και τα άφησε εκεί. Τεσσεράμισι χρόνια μετά, κανείς δεν γνωρίζει εάν έγινε ποτέ έλεγχος. Για το έτος 2015 η δεκαετής προθεσμία της ΑΑΔΕ λήγει στις 31-12-2026. Κάθε μέρα αδράνειας είναι οριστικά χαμένα δημόσια έσοδα, την ίδια ώρα που η ΑΑΔΕ κατακρεουργεί τους απλούς, πληβείους, πολίτες.

3. Εξώδικο στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Υγείας και στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Novartis Hellas για 214 εκατομμύρια ευρώ απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω πλήρους αοριστίας (ΠΠρΑθ 1329/2025), με καταδίκη του Δημοσίου στα δικαστικά έξοδα της πολυεθνικής. Οκτώ ανώτατα στελέχη του ΝΣΚ κατέθεσαν ένα δικόγραφο που ήταν μετάφραση της αμερικανικής συμφωνίας, χωρίς ονόματα, ποσά, χρόνο και αποδέκτες, και χωρίς ούτε ένα ευρώ για την υλική ζημία από τις υπερτιμολογήσεις, τις εξαφανισμένες εισηγήσεις του ΕΟΦ και τα 6,2 εκατομμύρια των Ultibro και Xoterna. Η Ολομέλεια του ΝΣΚ είχε δώσει τον Ιανουάριο του 2021 έξι εντολές. Εκτελέστηκε μία, και αυτή λάθος. Η «Επιτροπή Διαπραγμάτευσης» που ανήγγειλε ο τότε Υπουργός Υγείας τον Μάιο του 2022 και στην οποία προήδρευσε δικαστικός λειτουργός, αποσπασμένος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν έχει κανένα ορατό έργο και η «δικηγορική εταιρεία στις ΗΠΑ» παραμένει άγνωστη. Ο Έλληνας φορολογούμενος μαθαίνει την τύχη των αξιώσεών του από τα έντυπα που η Novartis καταθέτει στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ζητούμε απαντήσεις εντός 20 ημερών, νέα πλήρη και ορισμένη αγωγή πριν χαθεί και η προθεσμία του άρθρου 263 ΑΚ, και αναζήτηση ευθυνών, πειθαρχικών, ποινικών, δημοσιονομικών και υπουργικών.

4. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο Νίκος Μανιαδάκης, ο «προστατευόμενος μάρτυρας Αναστασίου» της υπόθεσης Novartis, καταδικάστηκε αμετάκλητα (Άρειος Πάγος 1357/2025, 14-11-2025) για ψευδή κατάθεση μάρτυρα και ψευδή καταμήνυση εις βάρος του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Μάριου Σαλμά, σε 12 μήνες φυλάκιση για καθεμία πράξη. Στο δικαστήριο παραδέχθηκε ότι όσα κατέθεσε ήταν ψευδή και ζήτησε συγγνώμη, συκοφαντώντας, παράλληλα, τους τότε Εισαγγελείς Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζούρα και Στυλιανό Μανώλη. Δέκα μήνες μετά παραμένει Καθηγητής πρώτης βαθμίδας σε δημόσιο πανεπιστήμιο, με πλήρεις αποδοχές, και ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε ένορκη βεβαίωση υπέρ του, όπως συνηθίζει να πράττει υπέρ των στενών «συνεργατών» του, τύπου Σταμάτιου Πουλή στην υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ. Το Σύνταγμα (άρθρα 16 παρ. 6 και 88 παρ. 4) και ο νόμος για τα ΑΕΙ (άρθρο 193 ν. 4957/2022) προβλέπουν οριστική παύση για τέτοια καταδίκη, όπως ακριβώς για τους δικαστές. Ζητούμε από τον Πρύτανη να στείλει αμέσως τον φάκελο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών ΔΕΠ και από την Υπουργό Παιδείας να τον θέσει σε αποχή από τα καθήκοντά του.

5. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών. Αναφορά για να ελεγχθεί εάν οι καταδίκες Μανιαδάκη γνωστοποιήθηκαν ποτέ στο Πανεπιστήμιο, όπως επιβάλλει ο Υπαλληλικός Κώδικας, ποιος σιώπησε και γιατί, και για να διερευνηθεί, με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, τυχόν παράβαση καθήκοντος όσων όφειλαν να κινήσουν τη διαδικασία και δεν το έκαναν (από Εισαγγελείς μέχρι Πρυτανικές ευθύνες).

Όπως εξηγείται περαιτέρω ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτές τις 5 ενέργειες ουσιαστικά ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και συγκεκριμένα ζητά τα εξής:

«Ζητάμε ανάσυρση της δικογραφίας και κλήση του Άδ. Γεωργιάδη σε έγγραφες εξηγήσεις, όπως ο νόμος επιβάλλει. Εξέταση του Μ. Σαλμά και παραλαβή των ψηφιακών πειστηρίων. Δικαστική συνδρομή από τις ΗΠΑ για τη Συμφωνία του 2020 και τις αναφορές των τότε προστατευόμενων μαρτύρων του 2016, των οποίων η ζωή λεηλατήθηκε με εκδικητικές ενέργειες των υπόπτων και ελεγχόμενες για την ορθότητά τους δικαστικές αποφάσεις, που εκτέλεσαν τυχαίως τις επιθυμίες μελών της Κυβέρνησης, κατά παραβίαση ευρωπαϊκής οδηγίας, που κατέστη νόμος του Κράτους. Διερεύνηση της παρακολούθησης του Εισαγγελέα, Χρήστου Μπαρδάκη. Φορολογικό έλεγχο τώρα, πριν παραγραφεί και το 2015. Νέα, ορισμένη και πλήρη αγωγή του Δημοσίου, του ΕΟΠΥΥ, του e-ΕΦΚΑ και των νοσοκομείων για την πραγματική ζημία. Λογοδοσία για την χαμένη αγωγή. Και εφαρμογή του Συντάγματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».

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