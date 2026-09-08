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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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08.09.2026 16:42

Τελιγιορίδου και Αβραμάκης προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ

08.09.2026 16:42
Pasok

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Με το ΠΑΣΟΚ συστρατεύονται η πρώην βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο πρώην βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ, Λευτέρης Αβραμάκης.

Η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης είχαν συνάντηση, το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη.

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