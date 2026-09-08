Χάος στα αεροδρόμια της Βρετανίας: Τεχνικό πρόβλημα καθήλωσε πτήσεις

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Προβλήματα παρουσιάζονται σε ορισμένες πτήσεις αναχώρησης σε αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία, αφού ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα, ανακοίνωσε η διοίκηση του αεροδρομίου Χίθροου, προσθέτοντας ότι δεν επηρεάζονται προς το παρόν οι αφίξεις πτήσεων.
Το Χίθροου τόνισε ότι συνεργάζεται με την NATS για την επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό. Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου ανακοίνωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάσει τις δραστηριότητές του.Προβλήματα ανέφεραν και τα αεροδρόμια Γκάτγουικ, Μάνστεστερ και Στάνστεντ.
Από την πλευρά της η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS ανακοίνωσε ότι διερευνά το τεχνικό ζήτημα και ότι τεχνικοί βρίσκονται ήδη στο σημείο. «Διερευνούμε ένα τεχνικό πρόβλημα που προκαλεί αναστάτωση στις αναχωρήσεις πτήσεων. Οι μηχανικοί μας βρίσκονται επί τόπου και θα δώσουμε νεότερη ενημέρωση το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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