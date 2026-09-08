Τανάγρα: Η επιστολή του πατέρα του επισμηναγού στο ΓΕΑ – Τα επτά σενάρια για την πτώση του Phantom

Takeaways by to pontiki AI Η Πολεμική Αεροπορία διερευνά τα αίτια της συντριβής του μαχητικού F-4E Phantom II, εξετάζοντας επτά διαφορετικά τεχνικά και επιχειρησιακά σενάρια για το συμβάν.

Οι αρμόδιες αρχές αναλύουν τα διαθέσιμα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των συντριμμιών, των καταγραφών του ασυρμάτου και οπτικού υλικού από την πτήση.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο πατέρας του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια απέστειλε επιστολή προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας με τεχνικές παρατηρήσεις.

Τα εξεταζόμενα σενάρια περιλαμβάνουν την πρόσκρουση πτηνών, την επίδραση ισχυρών ανέμων, μηχανικές βλάβες στα πηδάλια ή το υδραυλικό σύστημα και την απώλεια αεροδυναμικής στήριξης.

Το οριστικό πόρισμα θα προκύψει μετά την ολοκληρωμένη αξιολόγηση όλων των τεχνικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από το σημείο της πτώσης.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στην Τανάγρα, την ώρα που η Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθεί τι οδήγησε το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας στην απώλεια ελέγχου και τη συντριβή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επτά διαφορετικά τεχνικά και επιχειρησιακά σενάρια, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επιστολή που, σύμφωνα με πληροφορίες, απέστειλε προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ο πατέρας του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.

Ο πατέρας του άτυχου αξιωματικού γνωρίζει το συγκεκριμένο αεροσκάφος ίσως περισσότερο από τους περισσότερους ανθρώπους εκτός Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς υπηρέτησε επί σειρά ετών ως μηχανικός στα Phantom.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην επιστολή του καταγράφει, μέσα στη βαρύτητα της προσωπικής του απώλειας, τεχνικές παρατηρήσεις και πιθανά αίτια που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στην τραγωδία.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρμόδιοι έχουν στη διάθεσή τους βίντεο, καταγραφές ασυρμάτου και τα συντρίμμια του μαχητικού, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα της πτήσης.

Από το bird strike και το wind shear μέχρι βλάβη και απώλεια στήριξης

Ένα από τα σενάρια αφορά πρόσκρουση πτηνών (bird strike). Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η είσοδος πουλιών στους αεραγωγούς θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον κινητήρα και απότομη απώλεια ισχύος, ιδιαίτερα κρίσιμη σε τόσο χαμηλό ύψος.

Δεύτερο ενδεχόμενο είναι το wind shear ή ένα καθοδικό ρεύμα αέρα, ακόμη και φαινόμενο microburst, το οποίο θα μπορούσε να ωθήσει απότομα το αεροσκάφος προς το έδαφος, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο αντίδρασης στο πλήρωμα.

Το τρίτο σενάριο εξετάζει μηχανική εμπλοκή στα πηδάλια ή στις επιφάνειες ελέγχου, ενώ το τέταρτο αφορά πιθανή υδραυλική βλάβη. Τα Phantom βασίζονται σε διπλά υδραυλικά συστήματα για τον έλεγχο των πηδαλίων και μια σοβαρή απώλεια πίεσης αποτελεί παράγοντα που θα πρέπει να αποκλειστεί από την έρευνα.

Το πέμπτο σενάριο αφορά αιφνίδια απώλεια ισχύος κινητήρα, ειδικά κατά τη διάρκεια της κλειστής στροφής που εκτελούσε το μαχητικό. Ως έκτο ενδεχόμενο εξετάζεται ο αποπροσανατολισμός λόγω των υψηλών δυνάμεων G, χωρίς πάντως να υπάρχει μέχρι στιγμής στοιχείο που να τον επιβεβαιώνει.

Τέλος, στο μικροσκόπιο βρίσκεται η πιθανότητα αεροδυναμικής απώλειας στήριξης (stall). Το Phantom πετούσε σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος και, εάν ξεπεράστηκαν τα κρίσιμα όρια γωνίας προσβολής μέσα στη στροφή, το αεροσκάφος θα μπορούσε να βρεθεί σε κατάσταση από την οποία δεν υπήρχε πλέον το απαιτούμενο ύψος για ανάκτηση.

Κανένα από τα επτά σενάρια δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή επίσημο συμπέρασμα.

Την απάντηση θα δώσει το πόρισμα της Πολεμικής Αεροπορίας, μέσα από τη συνεκτίμηση των τεχνικών ευρημάτων, των καταγραφών και των συντριμμιών του Phantom.

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