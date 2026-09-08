Γιατί αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου πιλότου Δημήτρη Πέτρου

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Εκκρεμότητες στη διαδικασία της ταυτοποίησης των δύο χειριστών που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, φέρνουν την αναβολή της εξοδίου ακολουθίας του 37χρονου σμηναγού, Δημήτρη Πέτρου.

Η τελετή, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στα Ιωάννινα, δεν πρόκειται να τελεστεί, παρατείνοντας την αγωνία και τον πόνο για τους οικείους του.

Η νεκρώσιμος ακολουθία επρόκειτο να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι, ωστόσο η καθυστέρηση στις απαραίτητες ιατροδικαστικές ενέργειες οδήγησε στην ακύρωση του προγραμματισμού.

Όπως έγινε γνωστό, η νέα ημερομηνία, καθώς και η ακριβής ώρα που θα ειπωθεί το ύστατο χαίρε στον αδικοχαμένο πιλότο του F-4E Phantom II, θα ανακοινωθούν αμέσως μόλις κλείσει και τυπικά ο κύκλος των ταυτοποιήσεων.

Τι ανέφερε ο δήμαρχος για την κηδεία

Για τη ματαίωση της σημερινής τελετής ενημέρωσε επίσημα ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την απόφαση της οικογένειας.

Η ακριβής δήλωσή του αναφέρει τα εξής: «Μετά από επικοινωνία της οικογένειας του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, ενημερώνω ότι η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και, για τον λόγο αυτό, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν.

Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας».

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