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08.09.2026 07:41

Κι ο Δρυμιώτης κατά Σαμαρά: Αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές θα ξεφτιλιστεί

08.09.2026 07:41
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Δεν θα μπορούσε να λείψει από το… μπαράζ που εξαπολύθηκε κατά του Αντώνη Σαμαρά από το «γαλάζιο» στρατόπεδο.

Ο λόγος για τον γνωστό δημοσιολογούντα Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος επιχείρησε να απαξιώσει τον πρώην πρωθυπουργό και το σχέδιό του για νέο κόμμα. «Ο Σαμαράς στην καλύτερη περίπτωση με την Πολιτική Άνοιξη πήρε 4,8% . Αυτό συνέβη πριν κάνει την κωλοτούμπα την μνημονιακή. Είναι και αυτός ένας μνημονιακός κωλοτούμπας», είπε χαρακτηριστικά στο Action 24.

«Έλεγε ότι εγώ φοράω παντελόνια και δεν θα ψηφίσω ποτέ μνημόνιο. Τελικά δεν ψήφισε το πρώτο μνημόνιο αλλά ψήφισε το δεύτερο και έστρωσε τον δρόμο του Τσίπρα. Αν ψήφιζε το πρώτο μνημόνιο θα είχαμε εναλλαγή εξουσίας μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές θα ξεφτιλιστεί και θα πάει κάτω από 3%. Αν ήμουν Σαμαράς δεν θα σκεφτόμουν καν να κάνω κόμμα», κατέληξε.

Πάντως, προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άκρως ενδιαφέρουσες προοπτικές για τον νέο πολιτικό φορέα που σχεδιάζει ο Μεσσήνιος πολιτικός.

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