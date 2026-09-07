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07.09.2026 21:07

Χρηστίδης και Χριστοδουλάκης τα είπαν με νέους στη Λαμπρινή, μπροστά από την εκκλησία του Αγίου… Ανδρέα

07.09.2026 21:07
xristidis – xristodoulakis – new

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Την ευκαιρία να συνομιλήσουν με νέους για τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τα όνειρα τους είχαν ο Παύλος Χρηστίδης και ο  Μανώλης Χριστοδουλάκης που βρέθηκαν σε γειτονιά της Λαμπρινής.

Μάλιστα, η συγκέντρωση, που μάζεψε αρκετό κόσμο, πραγματοποιήθηκε «μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, όχι τυχαία» όπως ακούστηκε.

Στη συζήτηση οι δύο βουλευτές αναφέρθηκαν στους τομείς αρμοδιότητας τους, τα εργασιακά και το περιβάλλον, «σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ουσίας, χωρίς τυμπανοκρουσίες που δείχνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ», όπως σημείωναν οι διοργανωτές.

Εν τω μεταξύ, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ανέβασε στους λογαριασμούς του στα social media ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την εκδήλωση γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χθες στην πλατεία Λαμπρινής, μια διαφορετική συζήτηση με νέους, για τα θέματα των νέων. Στέγαση και ενοίκια, εκπαίδευση, εργασία, περιβάλλον, συμμετοχή και πολλά άλλα ενδιαφέροντα».

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