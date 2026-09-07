Από το Λονδίνο στην Αθήνα: Ο μεγαλοεπενδυτής Chris Rokos μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα

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Ο Chris Rokos, ιδρυτής του hedge fund Rokos Capital Management, μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα σχεδιάζει να δημιουργήσει γραφείο της εταιρείας του στην Αθήνα.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, η απόφαση του Rokos έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στο φορολογικό πλαίσιο της Βρετανίας, οι οποίες έχουν εντείνει τον προβληματισμό μεταξύ των πολύ εύπορων φορολογουμένων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατάργηση του επί δεκαετίες καθεστώτος «non-dom», το οποίο παρείχε σε πλούσιους αλλοδαπούς που ζούσαν στη Βρετανία τη δυνατότητα να περιορίζουν τη φορολογική τους επιβάρυνση για συγκεκριμένα εισοδήματα που προέρχονταν από το εξωτερικό.

Ένας από τους μεγαλύτερους φορολογούμενους της Βρετανίας

Ο Rokos συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάταξη των Sunday Times για το προηγούμενο έτος, βρέθηκε στην τρίτη θέση, έχοντας καταβάλει περίπου 330 εκατ. λίρες σε φόρους.

Η επιλογή της Ελλάδας δεν είναι τυχαία, καθώς η χώρα προσφέρει ειδικά φορολογικά κίνητρα σε εύπορους αλλοδαπούς που αποφασίζουν να μεταφέρουν εδώ τη φορολογική τους κατοικία.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής κατ’ αποκοπήν φόρου ύψους 100.000 ευρώ τον χρόνο για το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτώνται στο εξωτερικό. Το συγκεκριμένο καθεστώς μπορεί να προσφέρει σημαντικά φορολογικά οφέλη σε επενδυτές με υψηλά εισοδήματα εκτός Ελλάδας.

Παράλληλα, η χώρα διαθέτει ειδικό, πολυετές φορολογικό πλαίσιο για εύπορους επενδυτές, με διάρκεια που μπορεί να φτάσει τα 15 χρόνια.

Κίνητρα και για τα επενδυτικά κεφάλαια

Το τελευταίο διάστημα, η Ελλάδα έχει προχωρήσει και σε αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο που αφορά τους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων και τις εταιρείες private equity, επιδιώκοντας να καταστήσει τη χώρα πιο ελκυστική για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η φορολόγηση του carried interest, δηλαδή του ποσοστού επί των κερδών ενός fund που λαμβάνει ο διαχειριστής του. Για διαχειριστές κεφαλαίων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, το carried interest μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να φορολογείται με συντελεστή 5%.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της Ελλάδας να προσελκύσει υψηλού εισοδήματος επενδυτές, στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Αυξάνονται οι πιέσεις στο Λονδίνο

Την ίδια στιγμή, η βρετανική κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή το νέο τετραετές καθεστώς «Foreign Income and Gains», το οποίο προβλέπει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα και κέρδη που αποκτώνται στο εξωτερικό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παρά τα νέα αυτά μέτρα, η Ελλάδα και η Ιταλία προσφέρουν σε εύπορους αλλοδαπούς φορολογικά κίνητρα μεγαλύτερης διάρκειας, γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για την προσέλκυση μεγάλων περιουσιών.

Η μετακίνηση του Rokos έρχεται, επίσης, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τα δημόσια οικονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενόψει του πρώτου προϋπολογισμού του υπουργού Οικονομικών John Healey, που έχει προγραμματιστεί για τις 28 Οκτωβρίου, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες δημοσιονομικές πιέσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων έχει περιορίσει σημαντικά το δημοσιονομικό περιθώριο της βρετανικής κυβέρνησης, από τα 23,6 δισ. λίρες που υπολογιζόταν τον Μάρτιο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση το ενδεχόμενο αύξησης της φορολογίας σε τράπεζες, πετρελαϊκές εταιρείες και εύπορους πολίτες.

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