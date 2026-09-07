Μαζικές απελάσεις, ξεχωριστά σχολεία για πρόσφυγες και μαθητές με αναπηρία, λιγότερη «κατήχηση» για τον Ναζισμό: Το «όραμα» του AfD για τη Γερμανία

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Το Κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέλαβε την πρώτη θέση στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, κερδίζοντας το 44% των ψήφων. Ωστόσο, το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό κόμμα έχασε τρεις έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει είτε να βρει έναν εταίρο συνασπισμού είτε να προσπαθήσει να κυβερνήσει από μειοψηφική θέση.

Και οι δύο επιλογές σημαίνουν ότι πολλές από τις ιδέες του προεκλογικού τους προγράμματος μπορεί να μην υλοποιηθούν ποτέ , καθώς τα κυρίαρχα κόμματα στη Γερμανία αρνούνται εδώ και χρόνια να συνεργαστούν με το κόμμα, δημιουργώντας αυτό που έχει ονομαστεί «τείχος προστασίας» κατά της ακροδεξιάς.

Μια λύση θα μπορούσε να είναι μια συμφωνία με το αριστερό λαϊκιστικό κόμμα BSW, το οποίο τη Δευτέρα επέκρινε το τείχος προστασίας καθώς συμμερίζεται μέρος της κριτικής του AfD για τις πολιτικές της Γερμανίας σχετικά με τη μετανάστευση και την Ουκρανία. Οι ηγέτες του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ φλερτάρουν επίσης με τις πιο δεξιές παρατάξεις των κυρίαρχων συντηρητικών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) – αν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει αποκλείσει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία.

Οι συζητήσεις σχετικά με πιθανές συμμαχίες τις επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για τη μελλοντική κατεύθυνση του κρατιδίου, καθώς το ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας δίνει στα 16 κρατίδια σημαντικό έλεγχο σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η αστυνόμευση και η δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Το AfD – ένα κόμμα που οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει ως «επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό» – δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να χρησιμοποιήσει την εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ ως πρότυπο για το υπόλοιπο έθνος. Ο υποψήφιος πρωθυπουργός του κρατιδίου, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε στο CNN κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι ελπίζει ότι μια νίκη του κόμματος θα σημάνει το τέλος ορισμένων από τις «τρελές» ομοσπονδιακές πολιτικές.

Αλλά πρώτα, το κόμμα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στη Σαξονία-Άνχαλτ και τις προκλήσεις της μετάβασης από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.

Καθώς βρίσκεται στα πρόθυρα της εξουσίας, ας δούμε πιο προσεκτικά το μανιφέστο των 258 σελίδων του κόμματος – ένα «όραμα» που αναδεικνύει τους στόχους του για το κράτος και όχι μόνο.

«Μετανάστευση»

Στην καρδιά του μανιφέστου του κόμματος βρίσκεται η αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης απέλασης παράτυπων μεταναστών, της επέκτασης των μαζικών κέντρων κράτησης και της επιστροφής μη γερμανικής καταγωγής πολιτών στη χώρα καταγωγής τους – μια πολιτική που αναφέρεται ως «επαναμετανάστευση».

Το AfD υποστηρίζει ότι η περιοχή έχει «εξαντλήσει» την ικανότητά της να δέχεται πρόσφυγες, «όχι μόνο όσον αφορά την πολιτική ασφαλείας, αλλά και την ταυτότητα».

«Τα άτομα που υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα πρέπει να τίθενται υπό κράτηση για απέλαση υπό την κυβέρνησή μας», δήλωσε ο Ζίγκμουντ σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ένα τμήμα του μανιφέστου του AfD ζητά μια «επίθεση μετανάστευσης» εναντίον του ουκρανικού λαού, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους επειδή «μεγάλα τμήματα της Ουκρανίας θεωρούνται ασφαλή».

Ωστόσο, ο Γιοχάνες Κις, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Έλσε-Φρένκελ-Μπρούνσβικ (EFBI) για την Έρευνα για τη Δημοκρατία στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, λέει ότι η μεταναστευτική πολιτική είναι από τις πιο δύσκολες στην εφαρμογή της, επειδή τα κρατίδια περιορίζονται από ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς.

«Θα περίμενα μεγάλη νομική αβεβαιότητα και χάος», δήλωσε η Κις.

Το AfD έχει επίσης ζητήσει επανειλημμένα από τη Γερμανία να τερματίσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να αναπτύξει στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία, φέρνοντάς την σε αντίθεση με άλλα μεγάλα κόμματα και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Εκπαίδευση: «Περισσότερος Μπίσμαρκ, λιγότερος Χίτλερ»

Η εκπαίδευση είναι ένας άλλος βασικός τομέας πολιτικής για το AfD. Ο Ζίγκμουντ έχει δεσμευτεί να αναθεωρήσει το σχολικό πρόγραμμα της Σαξονίας-Άνχαλτ και να «αποιδεολογικοποιήσει» το σχολείο, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της σημαίας Pride και της προώθησης των «παραδοσιακών» γερμανικών αξιών.

Οι πολιτικοί του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ θέλουν τα σχολικά μαθήματα να επικεντρωθούν στις περιόδους της γερμανικής ιστορίας πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και λιγότερο στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας, σύμφωνα με τη δεδηλωμένη επιθυμία του κόμματος οι Γερμανοί να ξεπεράσουν την ενοχή και να επικεντρωθούν στην εθνική υπερηφάνεια.

«Περισσότερος Μπίσμαρκ, λιγότερος Χίτλερ», έτσι το συνόψισε σε συνέντευξή του στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ο Χανς-Τόμας Τίλσναϊντερ, ο περιφερειακός εκπρόσωπος πολιτισμού του κόμματος.

«Θέλουμε μια εντελώς νέα, μια εντελώς διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική», είπε. «Η πολιτική επιρροή στα παιδιά, όπως την βιώνουμε εμείς – η πολιτική κατήχηση – δεν είναι δουλειά των σχολείων».

Το μανιφέστο του κόμματος ζητά επίσης διαχωρισμένες τάξεις, με τα παιδιά προσφύγων να διδάσκονται ξεχωριστά από άλλους πρόσφυγες, και διδασκαλία σχεδιασμένη να μεταφέρει το μήνυμα ότι η παραμονή στη Γερμανία είναι προσωρινή.

Τα παιδιά με αναπηρία θα διδάσκονται επίσης ξεχωριστά βάσει των σχεδίων.

Πολιτισμός: Καταστολή της «αντιγερμανικής τέχνης»

Το AfD έχει υποσχεθεί αυτό που αποκαλεί «νέα, πατριωτική πολιτιστική πολιτική», υποστηρίζοντας ότι οι κρατικοί θεσμοί θα πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην προώθηση της γερμανικής εθνικής ταυτότητας.

Στο πλαίσιο του κρατικού του μανιφέστου, το AfD έχει δεσμευτεί να σταματήσει τη χρηματοδότηση αυτού που αποκαλεί «αντιγερμανική» τέχνη.

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει τι σημαίνει αυτό, ο Τίλσναιντερ είπε ότι «η αντι-γερμανική τέχνη είναι γερμανική τέχνη που δεν θέλει να είναι γερμανική» και αναφέρθηκε σε μια παράσταση που είχε δει, όπου το έργο ενός κλασικού Γερμανού συνθέτη αναθεωρήθηκε μέσα από ένα πρίσμα «φεμινιστικής αποδομητικής τέχνης».

Το AfD έχει δηλώσει ότι οι καλλιτέχνες και τα ιδρύματα που επιθυμούν κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να υπογράψουν μια δέσμευση ότι δεν θα περιφρονούν τη Γερμανία και τον πολιτισμό της.

Το μανιφέστο του κόμματος αναφέρει ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του κρατιδίου έδωσε υπερβολική πολιτιστική σημασία στο Μπάουχαους, την περίφημη σχολή τέχνης της Γερμανίας, ως μέρος της ατζέντας της «σύγχρονης σκέψης». Για το AfD, το κίνημα δεν διαθέτει επαρκή γερμανική ταυτότητα.

Οι κριτικοί έχουν επισημάνει τις σαφείς αντανακλάσεις στον τρόπο με τον οποίο οι Ναζί επιτέθηκαν στη μοντέρνα τέχνη.

«Το AfD επιτίθεται στο Μπάουχαους, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί πριν από 100 χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ στο Associated Press. «Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δημοκράτες, είτε κλίνουν συντηρητικά είτε αριστερά, αντιστέκονται σε αυτό».

Ο Κις δήλωσε στο CNN ότι η Σαξονία-Άνχαλτ θα γίνει γρήγορα «φτωχότερη, τόσο υλικά όσο και πολιτισμικά» από τις πολιτικές του AfD.

Το τέλος του τείχους προστασίας;

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία μετά την εκλογική επιτυχία του AfD είναι η αποτελεσματικότητα του λεγόμενου «τείχους προστασίας» έναντι της ακροδεξιάς.

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η πολιτική αυτή θα μπορούσε να έχει συμβάλει στην άνοδο της ακροδεξιάς, θωρακίζοντάς την από την λογοδοσία που προκύπτει όταν τα κόμματα κατέχουν αξιώματα και αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα της διακυβέρνησης. Το τείχος προστασίας οδηγεί επίσης σε συνασπισμούς από κόμματα, που δυσκολεύονται να βρουν πολιτικές συμφωνίες και να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στην κυβέρνηση.

Ακόμα κι έτσι, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και τα άλλα κυρίαρχα κόμματα έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν το τείχος προστασίας στη θέση του.

«Αν αυτό το αποτέλεσμα δεν αποτελεί εντολή διακυβέρνησης, τότε τι είναι;» δήλωσε ο Ζίγκμουντ σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα. «Γι’ αυτό είναι τώρα ο στόχος μας να οργανώσουμε ακριβώς μια τέτοια σταθερή πλειοψηφία τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες… Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να συμβεί αυτό: Είτε μέσω της υποστήριξης, και μάλιστα της πλήρους υποστήριξης, μιας κοινοβουλευτικής ομάδας ή μεμονωμένων μελών του κοινοβουλίου».

Η εξέλιξη των πραγμάτων στη Σαξονία-Άνχαλτ θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις σε δύο άλλες περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία αυτόν τον μήνα. Στο βορειοανατολικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, το AfD προηγείται με περίπου 35%, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της Infratest dimap. Μια ακόμη ισχυρή εμφάνιση του AfD θα μπορούσε επίσης να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές της Γερμανίας, που αναμένονται το 2029.

Παρόλο που το AfD εμφανίστηκε μόλις το 2013, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αν διεξάγονταν σήμερα εθνικές εκλογές, θα κέρδιζε τις περισσότερες ψήφους.

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