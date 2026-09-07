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07.09.2026 19:17

Τραμπ εκτός ελέγχου: Δημοσίευσε χάρτη με Καναδά, Μεξικό και Γροιλανδία στα χρώματα των ΗΠΑ

07.09.2026 19:17
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Ασταμάτητος μοιάζει να είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, που δημοσίευσε τη Δευτέρα έναν χάρτη με διευρυμένη την επικράτεια των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει τον Καναδά, το Μεξικό και τη Γροιλανδία.

Οι αναρτήσεις έρχονται μετά την κίνηση του Τραμπ τον περασμένο μήνα να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική», αλλαγή που στη συνέχεια επισημοποιήθηκε με εκτελεστικό διάταγμα. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα προτείνει ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, ενώ συνεχίζει να διεκδικεί τον έλεγχο της Γροιλανδίας, την οποία χαρακτηρίζει ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δημοσίευσε επίσης εικόνα στην οποία η πολιτεία του Νέου Μεξικού εμφανίζεται με το όνομα «Νέα Αμερική».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί το Truth Social πολύ συχνά και με συνεχείς αναρτήσεις για να περάσει μηνύματα της πολιτικής του.

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