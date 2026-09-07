Νέο… κατόρθωμα του Τραμπ: Τώρα θέλει να αλλάξει το όνομα και του Νέου Μεξικού (Photo)

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε συμβολικές μετονομασίες τοποθεσιών, όπως ο Κόλπος του Μεξικού και η λίμνη Οντάριο, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία που αντικαθιστά τη λέξη «Μεξικό» με τη λέξη «Αμερική» στο όνομα της πολιτείας του Νέου Μεξικού.

Η κυβερνήτης του Νέου Μεξικού απέρριψε την αλλαγή του ονόματος, τονίζοντας ότι η ονομασία της πολιτείας προϋπάρχει της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διαθέτει τη νομική δικαιοδοσία να μετονομάσει μονομερώς μια αμερικανική πολιτεία, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη πρωτοβουλία αλλαγής.

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Η αρχή έγινε με τον κόλπο του Μεξικού: μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, αποφάσισε να τον μετονομάσει σε Κόλπο της Αμερικής, έτσι, για να δείξει ποιος είναι το… αφεντικό.

Στη συνέχεια και εν μέσω κρίσης στις σχέσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά, ο οποίος αποχώρισε από συνομιλίες για νέα εμπορική συμφωνία, ο Τραμπ αποφάσισε να μετονομάσει την λίμνη Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής, για να… τιμωρήσει τους Καναδούς, προκαλώντας την αντίδραση του λαϊκιστή και – πρώην τραμπικού – πρωθυπουργού του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, ο οποίος κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να του φιλήσει τα… οπίσθια.

Και τώρα, φαίνεται ότι ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο κι άλλο τοπωνύμιο: στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Χ, ανέβηκε φωτογραφία της πολιτείας του Νέου Μεξικού, με τη λέξη «Μεξικό» διαγραμμένη και αντικατεστημένη με τη λέξη «Αμερική», διότι, πώς αλλιώς θα δείξουμε την απαρέσκειά μας προς τη γειτονική μας χώρα, αν δεν αλλάξουμε το όνομα μιας από τις ίδιες της Πολιτείες μας…

Όπως είναι φυσικό, η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις: η κυβερνήτης του Νέου Μεξικού, Μισέλ Λουχάν Γκρίσαμ, δήλωσε ότι το όνομα του Νέου Μεξικού «δεν είναι θέμα συζήτησης — είναι δικό μας από πριν ακόμα δημιουργηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες». «Τι είναι προς συζήτηση; Ποιος στέκεται στο πλευρό των εργαζόμενων οικογενειών», είπε, υποστηρίζοντας ότι ενώ ο πρόεδρος «προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή των Αμερικανών», οι οικογένειες αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και στα είδη διατροφής, χάνουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν οικονομικά για την αγορά σπιτιού.

«Υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών εδώ στο Νέο Μεξικό, παρέχουμε στις οικογένειες δωρεάν παιδικούς σταθμούς και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προστατεύουμε την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και επενδύουμε στη στέγαση. Ενώ ο Λευκός Οίκος σπαταλά χρόνο χρωματίζοντας χάρτες, το Νέο Μεξικό είναι απασχολημένο με το έργο που πρέπει να γίνει», τόνισε η Γκρίσαμ, ενώ σημειώνεται ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να μετονομάσει μονομερώς μια πολιτεία των ΗΠΑ και ότι ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος δεν έχουν ανακοινώσει καμία επίσημη πρωτοβουλία για την αλλαγή του ονόματος του Νέου Μεξικού.

Το όνομα «Νέο Μεξικό» χρονολογείται αιώνες πριν από την ίδρυση της πολιτείας. Οι Ισπανοί εξερευνητές άρχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο «Nuevo México» στα τέλη του 16ου αιώνα. Η περιοχή διατήρησε το όνομα αυτό αφού εντάχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1848 και αργότερα απέκτησε το καθεστώς πολιτείας στις 6 Ιανουαρίου 1912.

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