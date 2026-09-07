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07.09.2026 08:05

H στιγμή που το αεροσκάφος της Amazon βγαίνει εκτός διαδρόμου και πέφτει σε οχήματα – Πέντε νεκροί, κενά ασφαλείας στον διάδρομο προσγείωσης (videos)

07.09.2026 08:05
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Τη στιγμή της τραγωδίας στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όπου το αεροσκάφος cargo της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου προσγείωσης με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε οχήματα και να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι, κατέγραψε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), Χάνα Γουόλντεν, οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι δεν είναι εξοπλισμένοι με το σύστημα Engineered Materials Arresting System (EMAS), ένα ειδικό θρυμματιζόμενο υλικό από σκυρόδεμα που έχει σχεδιαστεί ώστε να ακινητοποιεί με ασφάλεια αεροσκάφη που ξεπερνάνε το μήκος του διαδρόμου.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, η FAA συνιστά εδώ και χρόνια στα αεροδρόμια να εγκαθιστούν το σύστημα, ωστόσο, η σύσταση αυτή δεν είναι υποχρεωτική και τα αεροδρόμια μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες εγκεκριμένες από την FAA μεθόδους για τη μείωση του κινδύνου εξόδου αεροσκαφών από τους διαδρόμους.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται το Boeing 767-300 να προσγειώνεται αλλά για κάποιο λόγο η δεξιά πίσω ρόδα του δεν ακουμπάει το έδαφος, με αρκετούς να θέτουν ερωτήματα για την ταχύτητα προσέγγισης του αεροσκάφους.

«Γνωρίζουμε τώρα ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν», δήλωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λεβίν-Κάβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στο αεροδρόμιο.

Ανάμεσα στους τραυματίες, οι τρεις βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε ο Ρέι Τζαντάλα, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην Μαϊάμι-Ντέιντ.

Το αεροσκάφος που συνετρίβη είχε κατασκευαστεί το 1994, σύμφωνα με τα αρχεία της Cirium, με τη Boeing να το περιγράφει ως το «πιο ευέλικτο» και «οικονομικά αποδοτικό» αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου μεσαίας κατηγορίας ευρείας ατράκτου, με συνολικό όγκο φορτίου 15.469 κυβικών ποδών. Το μοιραίο αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο.

Αυτό είναι το δεύτερο σοβαρό δυστύχημα στην ιστορία της Amazon Air καθώς τον Φεβρουάριο του 2019, ένα αεροσκάφος cargo που εκτελούσε πτήση από το Μαϊάμι προς το Χιούστον, συνετρίβη σε βαλτώδη περιοχή στο Τέξας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι τρεις επιβαίνοντες.

Η έρευνα είχε αποδώσει το δυστύχημα εκείνο σε ανθρώπινο λάθος καθώς ο συγκυβερνήτης — ο οποίος είχε αποκρύψει προηγούμενες αποτυχίες του στην εκπαίδευση σε άλλες αεροπορικές εταιρείες— αποπροσανατολίστηκε και έριξε το αεροσκάφος σε απότομη καθοδική πορεία.

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