BOX NOW: Ρεκόρ πωλήσεων, θετικό EBITDA και επενδύσεις 10 εκατ. για την επόμενη ημέρα

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Η μάχη των ταχυμεταφορών μεταφέρεται όλο και περισσότερο στα lockers και η BOX NOW δείχνει αποφασισμένη να πατήσει ακόμη περισσότερο γκάζι, επενδύοντας σε ένα μοντέλο που μέσα σε λίγα χρόνια άλλαξε σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο παραλαμβάνουν τα δέματά τους οι καταναλωτές.

Οι αριθμοί της εταιρείας αποτυπώνουν την ταχύτητα με την οποία μεγαλώνει η συγκεκριμένη αγορά. Το 2025 η BOX NOW εμφάνισε πωλήσεις 34,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 126,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, όταν ο τζίρος είχε διαμορφωθεί στα 15,3 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα στο λειτουργικό αποτέλεσμα. Η εταιρεία πέρασε για πρώτη φορά σε θετικό EBITDA, ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικού αποτελέσματος 1,7 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, οι ζημιές μετά από φόρους περιορίστηκαν δραστικά, στις μόλις 34.000 ευρώ από περίπου 4,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η μεταβολή δείχνει ότι το μεγάλο στοίχημα για την BOX NOW περνά πλέον από τη φάση της γρήγορης ανάπτυξης σε εκείνη της κερδοφορίας. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε έναν κλάδο όπου η δημιουργία δικτύου απαιτεί σημαντικές αρχικές επενδύσεις.

Νέα επένδυση 10 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία, πάντως, δεν φαίνεται διατεθειμένη να πατήσει φρένο. Για το 2026 έχει σχεδιάσει επενδύσεις περίπου 10 εκατ. ευρώ, με βασικό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου αυτόματων θυρίδων και των υποδομών που απαιτούνται για την υποστήριξή του.

Η BOX NOW έχει ήδη αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, επωφελούμενη από την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και από τη στροφή των καταναλωτών σε εναλλακτικούς τρόπους παραλαβής. Τα lockers επιτρέπουν την παραλαβή χωρίς τον κλασικό περιορισμό του ραντεβού με τον courier και, ταυτόχρονα, μπορούν να περιορίσουν το κόστος της λεγόμενης «τελευταίας διαδρομής».

Αυτό ακριβώς εξηγεί και γιατί ο ανταγωνισμός στην αγορά γίνεται ολοένα πιο έντονος. Οι παραδοσιακές εταιρείες courier αναπτύσσουν δικά τους δίκτυα θυρίδων, ενώ οι μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου αναζητούν τρόπους να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στο τελευταίο και ακριβότερο κομμάτι της παράδοσης.

Για την BOX NOW, λοιπόν, η εκρηκτική αύξηση των πωλήσεων είναι μόνο η μία πλευρά της εικόνας. Η άλλη είναι εάν μπορεί να μετατρέψει αυτή την ανάπτυξη σε σταθερή και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, την ώρα που ο ανταγωνισμός ανεβάζει συνεχώς ταχύτητα.

Με τις ζημιές πάντως να έχουν σχεδόν μηδενιστεί και το EBITDA να έχει περάσει σε θετικό έδαφος, το 2026 μπορεί να αποτελέσει την πρώτη χρονιά κατά την οποία το μοντέλο των lockers θα αρχίσει να αποδίδει όχι μόνο σε τζίρο, αλλά και στην τελευταία γραμμή του ισολογισμού.

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