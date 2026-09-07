search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 10:58
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2026 08:31

BOX NOW: Ρεκόρ πωλήσεων, θετικό EBITDA και επενδύσεις 10 εκατ. για την επόμενη ημέρα

07.09.2026 08:31
BOX_NOW_NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η μάχη των ταχυμεταφορών μεταφέρεται όλο και περισσότερο στα lockers και η BOX NOW δείχνει αποφασισμένη να πατήσει ακόμη περισσότερο γκάζι, επενδύοντας σε ένα μοντέλο που μέσα σε λίγα χρόνια άλλαξε σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο παραλαμβάνουν τα δέματά τους οι καταναλωτές.

Οι αριθμοί της εταιρείας αποτυπώνουν την ταχύτητα με την οποία μεγαλώνει η συγκεκριμένη αγορά. Το 2025 η BOX NOW εμφάνισε πωλήσεις 34,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 126,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, όταν ο τζίρος είχε διαμορφωθεί στα 15,3 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα στο λειτουργικό αποτέλεσμα. Η εταιρεία πέρασε για πρώτη φορά σε θετικό EBITDA, ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικού αποτελέσματος 1,7 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, οι ζημιές μετά από φόρους περιορίστηκαν δραστικά, στις μόλις 34.000 ευρώ από περίπου 4,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η μεταβολή δείχνει ότι το μεγάλο στοίχημα για την BOX NOW περνά πλέον από τη φάση της γρήγορης ανάπτυξης σε εκείνη της κερδοφορίας. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε έναν κλάδο όπου η δημιουργία δικτύου απαιτεί σημαντικές αρχικές επενδύσεις.

Νέα επένδυση 10 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία, πάντως, δεν φαίνεται διατεθειμένη να πατήσει φρένο. Για το 2026 έχει σχεδιάσει επενδύσεις περίπου 10 εκατ. ευρώ, με βασικό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου αυτόματων θυρίδων και των υποδομών που απαιτούνται για την υποστήριξή του.

Η BOX NOW έχει ήδη αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, επωφελούμενη από την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και από τη στροφή των καταναλωτών σε εναλλακτικούς τρόπους παραλαβής. Τα lockers επιτρέπουν την παραλαβή χωρίς τον κλασικό περιορισμό του ραντεβού με τον courier και, ταυτόχρονα, μπορούν να περιορίσουν το κόστος της λεγόμενης «τελευταίας διαδρομής».

Αυτό ακριβώς εξηγεί και γιατί ο ανταγωνισμός στην αγορά γίνεται ολοένα πιο έντονος. Οι παραδοσιακές εταιρείες courier αναπτύσσουν δικά τους δίκτυα θυρίδων, ενώ οι μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου αναζητούν τρόπους να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στο τελευταίο και ακριβότερο κομμάτι της παράδοσης.

Για την BOX NOW, λοιπόν, η εκρηκτική αύξηση των πωλήσεων είναι μόνο η μία πλευρά της εικόνας. Η άλλη είναι εάν μπορεί να μετατρέψει αυτή την ανάπτυξη σε σταθερή και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, την ώρα που ο ανταγωνισμός ανεβάζει συνεχώς ταχύτητα.

Με τις ζημιές πάντως να έχουν σχεδόν μηδενιστεί και το EBITDA να έχει περάσει σε θετικό έδαφος, το 2026 μπορεί να αποτελέσει την πρώτη χρονιά κατά την οποία το μοντέλο των lockers θα αρχίσει να αποδίδει όχι μόνο σε τζίρο, αλλά και στην τελευταία γραμμή του ισολογισμού.

Διαβάστε επίσης

Hellenic Growth Agora: Η Νέα Θεσσαλονίκη

Intracom Defence: Νέα γερμανική σύμβαση βάζει ελληνική τεχνολογία στα άρματα μάχης Leopard 2A8 διεθνώς

Η Παπαστράτος στη ΔΕΘ 2026: 95 χρόνια, «Εδώ, το Επόμενο Προηγείται»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rob-reiner_0709_1920-1080_new

Emmy Awards: Ο Rob Reiner βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στο «The Bear» λίγους μήνες μετά τον θάνατό του

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη για 10 κλοπές με λεία άνω των 50.000 ευρώ – Χτύπησε αστυνομικούς για να διαφύγει

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους δύο παιδιά και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού

sxoleio new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωνάσεια Σχολεία: Μέχρι αύριο Τρίτη η υποβολή αιτήσεων στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή

ispania-fwtia
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΗΕ: Πυρκαγιές και καύσωνες επιδεινώνουν δραματικά την ποιότητα του αέρα – Έως 100.000 επιπλέον θάνατοι τον χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

tsipras-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

Tanagra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τανάγρα: Ποιος θα πληρώσει το τίμημα όταν η Πολεμική Αεροπορία γίνεται σκηνή μιας ιδιωτικής γιορτής που εξελίχθηκε σε τραγωδία;

mareva_mitsotaki_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στην Αγορά Μοδιάνο η Μαρέβα Γκραμπόβσκι-Μητσοτάκη: «Σύμβολο αναγέννησης και αρχιτεκτονικής ψυχής»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 10:58
rob-reiner_0709_1920-1080_new

Emmy Awards: Ο Rob Reiner βραβεύτηκε για την ερμηνεία του στο «The Bear» λίγους μήνες μετά τον θάνατό του

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη για 10 κλοπές με λεία άνω των 50.000 ευρώ – Χτύπησε αστυνομικούς για να διαφύγει

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους δύο παιδιά και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού

1 / 3