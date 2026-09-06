Hellenic Growth Agora: Η Νέα Θεσσαλονίκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τα σημαντικά έργα που οδηγούν τη Θεσσαλονίκη στη νέα εποχή, όπως η επέκταση του Μετρό, η ανάπλαση της ΔΕΘ και οι επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης για το μέλλον της πόλης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Hellenic Growth Agora, στο περίπτερο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Μιλώντας για τη «νέα Θεσσαλονίκη», ο Πρόεδρος της ΔΕΘ – Helexpo, Χρήστος Τσεντεμεΐδης, χαρακτήρισε την ανάπλαση της ΔΕΘ «το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη την Ελλάδα».

Όπως τόνισε, η καινούρια ΔΕΘ θα αλλάξει σημαντικά τη σχέση της Διεθνούς Έκθεσης με την πόλη. «Σε έναν χώρο που σήμερα υπάρχουν 7 στρέμματα πρασίνου διάσπαρτα, θα υπάρχουν αύριο 120 στρέμματα και αυτό αλλάζει τη σχέση και την επαφή της φύσης με τον πολίτη μέσα στο κέντρο της πόλης», εξήγησε ο κ. Τσεντεμεΐδης.

Αναφερόμενος στις υποδομές και τα μέσα μεταφοράς, υποστήριξε πως «αν θέλουμε να αναδείξουμε και να αναπτύξουμε πραγματικά αυτή την πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να σχηματιστεί η στρατηγική και να υλοποιηθεί, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτό που δικαιωματικά θα θέλαμε όλοι σαν Θεσσαλονίκη», λαμβάνοντας υπόψη, όπως είπε, ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται υποδομές και σε άλλες πρωτεύουσες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο επίκεντρο η επέκταση του Μετρό

Για τον κομβικό ρόλο του Μετρό μίλησε ο Χρήστος Φαφούτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό. Παρουσιάζοντας τον αντίκτυπο του έργου, ο κ. Φαφούτης εστίασε στα αριθμητικά μεγέθη.

«Πριν την ένταξη του νέου κλάδου προς την Καλαμαριά, η βασική γραμμή εξυπηρετούσε ήδη περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια επιβάτες μηνιαίως, δηλαδή πάνω από 70.000 πολίτες ημερησίως. Με την προσθήκη των πέντε νέων σταθμών της Καλαμαριάς, το δίκτυο γίνεται καθοριστικά πιο ελκυστικό, καθώς αναμένονται επιπλέον 1,9 εκατομμύρια επιβάτες τον μήνα. Αθροιστικά πάμε στα 4 εκατομμύρια επιβάτες ανά μήνα», σημείωσε ο κ. Φαφούτης.

Ο ίδιος ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης των πρόδρομων εργασιών για την επέκταση του Μετρό προς τις πυκνοκατοικημένες βορειοδυτικές συνοικίες, ενώ πρόσθεσε ότι παράλληλα προχωρούν κρίσιμες μελέτες για σταθμούς μετεπιβίβασης, χώρους στάθμευσης και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως ανέφερε, το μεγάλο στοίχημα για το 2030 είναι ένα συγκοινωνιακό σύστημα «πιο ενιαίο, πιο διασυνδεδεμένο και πιο έξυπνο», το οποίο θα συνδυάζει αρμονικά το Μετρό με τα λεωφορεία, τον προαστιακό, το λιμάνι και το αεροδρόμιο.

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει»

Ο Αλέξανδρος Θάνος, εντεταλμένος σύμβουλος του ΣΕΤΕ, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η πόλη αλλάζει.

«Αυτό είναι ορατό, δεν είναι σχέδια που μένουν στα χαρτιά. Για πολλά χρόνια η Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτη λαμαρίνες και πλέον υπάρχει ένα σύγχρονο μετρό. Με όρους οικονομίας, οι υποδομές αποτελούν μια βασική παράμετρο η οποία μας έλειπε, αλλά δεν αρκούν μόνο οι υποδομές. Χρειάζεται και διαχείριση», ανέφερε.

Τέλος, ο κ. Θάνος τόνισε ότι, προκειμένου η Θεσσαλονίκη να εξελιχθεί σε κέντρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης στον εκθεσιακό και συνεδριακό τουρισμό, απαιτείται σωστή διαχείριση τόσο του τουριστικού προϊόντος όσο και των υποδομών που το υποστηρίζουν, σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας.

Διαβάστε επίσης:

Intracom Defence: Νέα γερμανική σύμβαση βάζει ελληνική τεχνολογία στα άρματα μάχης Leopard 2A8 διεθνώς

Η Παπαστράτος στη ΔΕΘ 2026: 95 χρόνια, «Εδώ, το Επόμενο Προηγείται»

Η IDEAL Holdings εξαγόρασε από την Oak Hill το 25% της Kymora έναντι 118,75 εκατ. ευρώ