Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα του Λεκλέρκ, διακόπηκε προσωρινά ο αγώνας στη Μόντσα (video)

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Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το γκραν πρι της Formula 1 στη Μόντσα για την Ferrari.

Μόλις στον τρίτο γύρο ο Σαρλ Λεκλέρκ έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιού του και συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες σε μία μάχη με τον Πιάστρι.

Δεν είχαν επαφή, ωστόσο στη στροφή που ακολούθησε βγήκε εκτός πορείας, με αποτέλεσμα να βγει εκτός αγώνα από νωρίς.

Ο αγώνας χρειάστηκε μάλιστα να διακοπεί για λίγο καθώς έπρεπε να καθαριστεί η πίστα.

Δείτε το ατύχημα του Λεκλέρκ:

LA CATASTROPHE POUR FERRARI, CHARLES LECLERC DANS LE MUR À LA PARABOLICA ! 🤯🤯🤯



Après avoir emmené son coéquipier dans les graviers, la course se termine pour le monégasque.



Le pilote est OK.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/9KpLnkXuTa September 6, 2026

LA CATASTROPHE POUR FERRARI, CHARLES LECLERC DANS LE MUR À LA PARABOLICA ! 🤯🤯🤯



Après avoir emmené son coéquipier dans les graviers, la course se termine pour le monégasque.



Le pilote est OK.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/9KpLnkXuTa — Le Sprint (@LeSprintEdition) September 6, 2026

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