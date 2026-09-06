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06.09.2026 17:09

Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα του Λεκλέρκ, διακόπηκε προσωρινά ο αγώνας στη Μόντσα (video)

06.09.2026 17:09
leclerc

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Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το γκραν πρι της Formula 1 στη Μόντσα για την Ferrari.

Μόλις στον τρίτο γύρο ο Σαρλ Λεκλέρκ έχασε τον έλεγχο του μονοθέσιού του και συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες σε μία μάχη με τον Πιάστρι.

Δεν είχαν επαφή, ωστόσο στη στροφή που ακολούθησε βγήκε εκτός πορείας, με αποτέλεσμα να βγει εκτός αγώνα από νωρίς.

Ο αγώνας χρειάστηκε μάλιστα να διακοπεί για λίγο καθώς έπρεπε να καθαριστεί η πίστα.

Δείτε το ατύχημα του Λεκλέρκ:

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ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 18:36
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