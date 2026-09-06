Έβαλες βενζίνη σε diesel ή diesel σε βενζινοκίνητο – Τι δεν πρέπει να κάνεις με τίποτα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η τοποθέτηση λάθος καυσίμου στο αυτοκίνητο συμβαίνει συχνότερα από όσο φανταζόμαστε. Η πίεση της καθημερινότητας, ένα διαφορετικό αυτοκίνητο ή η χρήση οχήματος που δεν μας ανήκει μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε σύγχυση μεταξύ βενζίνης και diesel. Το σημαντικότερο δεν είναι μόνο πόσο λάθος καύσιμο μπήκε στο ρεζερβουάρ, αλλά κυρίως αν τέθηκε σε λειτουργία ο κινητήρας. Εφόσον το αυτοκίνητο παραμείνει σβηστό, το πρόβλημα συνήθως περιορίζεται στην άντληση και στον καθαρισμό του ρεζερβουάρ. Αν όμως το λάθος καύσιμο κυκλοφορήσει στο σύστημα τροφοδοσίας, η επισκευή μπορεί να γίνει πολύ ακριβότερη.

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να βάλεις μπροστά

Μόλις αντιληφθείς ότι έβαλες λάθος καύσιμο, μην εκκινήσεις τον κινητήρα. Σε αρκετά σύγχρονα αυτοκίνητα καλό είναι να μην ανοίξεις ούτε τον διακόπτη της ανάφλεξης και να μην πατήσεις το κουμπί εκκίνησης, ακόμη και χωρίς να πατάς συμπλέκτη ή φρένο. Ο λόγος είναι ότι η ηλεκτρική αντλία καυσίμου μπορεί να ενεργοποιηθεί πριν πάρει μπροστά ο κινητήρας και να στείλει το λάθος καύσιμο από το ρεζερβουάρ προς τις σωληνώσεις, την αντλία υψηλής πίεσης και τα μπεκ. Σε ορισμένα μοντέλα η προετοιμασία του συστήματος μπορεί να αρχίσει ακόμη και με το ξεκλείδωμα ή το άνοιγμα της πόρτας του οδηγού. Αν βρίσκεσαι ακόμη δίπλα στην αντλία, ενημέρωσε το προσωπικό του πρατηρίου και μετακίνησε το αυτοκίνητο μόνο εφόσον μπορεί να σπρωχτεί με ασφάλεια και χωρίς να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. Στη συνέχεια κάλεσε οδική βοήθεια ή εξειδικευμένο συνεργείο για άντληση του ρεζερβουάρ.

Τι συμβαίνει όταν βάλεις βενζίνη σε diesel

Η βενζίνη σε έναν πετρελαιοκινητήρα αποτελεί συνήθως το πιο επικίνδυνο από τα δύο πιθανά λάθη. Το diesel δεν χρησιμοποιείται μόνο ως καύσιμο, αλλά συμβάλλει και στη λίπανση της αντλίας υψηλής πίεσης και των εξαρτημάτων του συστήματος ψεκασμού. Η βενζίνη έχει πολύ μικρότερη λιπαντική ικανότητα. Όταν κυκλοφορήσει μέσα σε ένα σύγχρονο σύστημα common rail, μπορεί να αυξήσει δραματικά τις τριβές και να προκαλέσει φθορά στην αντλία υψηλής πίεσης. Στη χειρότερη περίπτωση δημιουργούνται μεταλλικά ρινίσματα, τα οποία μεταφέρονται σε ολόκληρο το κύκλωμα και μπορούν να καταστρέψουν μπεκ, σωληνώσεις και μπεκιέρα. Αν ο πετρελαιοκινητήρας έχει ήδη πάρει μπροστά, μπορεί να εμφανίσει έντονο θόρυβο, ακανόνιστη λειτουργία, απώλεια ισχύος, δυσκολία στην επιτάχυνση ή να σβήσει. Μην προσπαθήσεις να συνεχίσεις μέχρι το συνεργείο, ακόμη κι αν φαίνεται ότι λειτουργεί κανονικά. Στα παλαιότερα diesel υπήρχε μεγαλύτερη ανοχή σε μικρή ποσότητα βενζίνης, όμως αυτό δεν ισχύει για τους σύγχρονους κινητήρες υψηλής πίεσης. Ακόμη και σχετικά μικρή ποσότητα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα.

Τι συμβαίνει όταν βάλεις diesel σε βενζινοκίνητο

Η τοποθέτηση diesel σε βενζινοκίνητο αυτοκίνητο είναι λιγότερο συνηθισμένη, επειδή το στόμιο της αντλίας πετρελαίου είναι συνήθως μεγαλύτερο και δεν χωρά εύκολα στην υποδοχή ενός βενζινοκίνητου. Παρ’ όλα αυτά, το λάθος μπορεί να συμβεί με μπιτόνι ή σε αυτοκίνητα με διαφορετική κατασκευή στομίου. Το diesel είναι βαρύτερο και δυσκολότερο να αναφλεγεί με το μπουζί. Αν φτάσει στον κινητήρα, μπορεί να προκαλέσει δυσκολία εκκίνησης, ρετάρισμα, έντονο καπνό, απώλεια ισχύος και τελικά σβήσιμο. Η συνέχιση της οδήγησης μπορεί να λερώσει τα μπουζί και τα μπεκ, ενώ το άκαυστο καύσιμο μπορεί να επιβαρύνει τον καταλύτη και τους αισθητήρες του συστήματος εξαγωγής. Κατά κανόνα, το συγκεκριμένο λάθος προκαλεί λιγότερο καταστροφικές βλάβες από τη βενζίνη σε σύγχρονο diesel, αλλά εξακολουθεί να απαιτεί άμεση ακινητοποίηση και καθαρισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.

Διαβάστε επίσης:

Πρόστιμο 5.975 ευρώ και σύλληψη σε 41χρονο που δεν σταμάτησε σε σήμα της Αστυνομίας

Escort MK1 της Boreham Motorworks: Βγαλμένο μέσα από τα όνειρα, με τιμή που προσγειώνει… αναγκαστικά! (Photos)

Γιατί με τα σύγχρονα χειροκίνητα δεν μπορoύμε να γίνουμε «ρεζίλι» στο φανάρι