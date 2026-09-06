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06.09.2026 15:43

Λαβρόφ: «Κήρυξη πολέμου οι κατηγορίες Μερτς» – Στα άκρα η σύγκρουση Ρωσίας και Γερμανίας

06.09.2026 15:43
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Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Κυριακή ότι οι κατηγορίες που διατυπώνει η Γερμανία – και τις οποίες υιοθέτησαν πολλές χώρες της Ευρώπης και η Κομισιόν – σε βάρος της Μόσχας για την εμπλοκή στην υπόθεση με το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, αποτελούν «σε γενικές γραμμές, την αρχή ενός πραγματικού πολέμου», όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Όλες αυτές οι δηλώσεις του Μερτς περί μετατροπής της Γερμανίας, για ακόμη μία φορά, στην κορυφαία στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, αρχίζουν να γίνονται πράξη. Στην ουσία, μας κηρύσσει πόλεμο», δήλωσε ο Λαβρόφ, αναφερόμενος στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την 1η Σεπτεμβρίου ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία βρισκόταν πίσω από απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε τον περασμένο μήνα και διέταξε σειρά αντιμέτρων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν το κλείσιμο ενός ρωσικού προξενείου, καθώς και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η Ρωσία απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως αβάσιμες, κατηγορώντας από την πλευρά της το Βερολίνο ότι τοποθέτησε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να ενοχοποιήσει τη Μόσχα για την επίθεση.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 15:58
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Λαβρόφ: «Κήρυξη πολέμου οι κατηγορίες Μερτς» – Στα άκρα η σύγκρουση Ρωσίας και Γερμανίας

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