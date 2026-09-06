Η ΕΛ.Α.Σ. συγκρίνει το πρόγραμμά της με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: «Δίνει ψίχουλα από το φαγοπότι, δεν έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα – Εμείς σχεδιάζουμε το αύριο»

Takeaways by to pontiki AI Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απάντησε στις επικριτικές αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συγκρίνοντας τις δικές της οικονομικές προτάσεις με τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης στερούνται οραματικού σχεδιασμού και περιλαμβάνουν αποσπασματικές παροχές που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά την ακρίβεια και τις ανάγκες των πολιτών.

Μέσω αναλυτικών συγκρίσεων, η ΕΛ.Α.Σ. προβάλλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παραγωγικού μετασχηματισμού με επίκεντρο την ενίσχυση των μισθών, τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και τη δημιουργία προσιτής κατοικίας.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικής σχετικά με τη διαχείριση της οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

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Aπάντησή της στις χθεσινές φωτογραφικές αναφορές Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα δίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κάνοντας συγκρίσεις ανάμεσα σε βασικές της εξαγγελίες με εκείνες του πρωθυπουργού προκειμένου να αναδείξει ποιες έχουν πραγματικό αποτύπωμα στην τσέπη και την καθημερινότητα των πολιτών.

Το Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας να φωτογραφίσει τον Αλέξη Τσίπρα, που μερικά 24ωρα πριν είχε κάνει τις δικές του εξαγγελίες παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ., επικαλέστηκε τον γνωστό στίχο του τραγουδιού των Μητροπάνου – Κανελλίδου «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», λέγοντας πως «ταιριάζει γάντι σε λαοπλάνους που τα προγράμματα και το μετρό του έμειναν μουσαμάδες». Επιπλέον έκανε λόγο για «ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις».

Από το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. πήραν «χαρτί και μολύβι», τα έβαλαν κάτω και διαπίστωσαν όχι μόνο αναλογίες στις εξαγγελίες, υπονοώντας ότι ο πρωθυπουργός επιχείρησε να «αντιγράψει» δίνοντας όμως παροχές – ψίχουλα, αποσπασματικά, χωρίς αυτές να είναι ενταγμένες σε ένα οραματικό σχέδιο για τη χώρα.

Ενδεικτικά, όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, και ο πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας τον ανεβάζουν στα 1.000 ευρώ, όμως μέσα στο 2027 ο δεύτερος και τον Ιανουάριο του 2028 ο πρώτος, με την Αμαλίας να επισημαίνει επιπλέον ότι η εξαγγελία Τσίπρα, βλέπει την αύξηση του κατώτατου ως αφετηρία για καλύτερους μισθούς και όχι ως «ταβάνι» όπως η εξαγγελία Μητσοτάκη. Ακόμα, επισημαίνουν απουσία μέτρων για την ακρίβεια στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, κάτι που μπορεί να ελαφρύνει τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών, στηρίζοντας περαιτέρω το εισόδημα.

«Απέναντι στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της ΕΛ.Α.Σ», επαναλαμβάνουν «ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να υποσχεθεί ψίχουλα στους πολίτες από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει με τα καρτέλ και τα συμφέροντα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όμως, αξίζουν μια καλύτερη ζωή».

Επίσης, από την ΕΛ.Α.Σ. επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση δεν κατέθεσε κανένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης για την επόμενη μέρα της χώρας, μετά το τέλος δηλαδή του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με χαρτί και με …μολύβι

Ειδικότερα, ως προς τις εξαγγελίες – παροχές από την ΕΛ.Α.Σ. προβαίνουν στις εξής συγκρίσεις:

Μισθοί

Ο κατώτατος ως ταβάνι ή καλύτερες αμοιβές για όλους τους εργαζόμενους;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κατώτατος μισθός 1.000€ έως τον Ιανουάριο του 2028. Μείωση 0,5 ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων από 1.4.2027. Μέσος μισθός πάνω από 1.800€ έως το 2030

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Κατώτατος μισθός 1.000€ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800€ στο τέλος της τετραετίας. Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενίσχυση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και των ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά εργασίας.

Στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι καλύτερες αμοιβές, ισχυρότερες συλλογικές συμβάσεις και περισσότερη δύναμη στον εργαζόμενο.

Ακρίβεια

Παρακολουθούμε τις τιμές ή παρεμβαίνουμε για να τις συγκρατήσουμε;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δεν προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και στα βρεφικά είδη. Δεν προβλέπονται έλεγχοι απέναντι στα καρτέλ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και στα βρεφικά είδη, με εκτιμώμενο όφελος άνω των600€ τον χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Λειτουργία Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Καταγραφής Τιμών «Από το Χωράφι στο Ράφι». Θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους ανά κρίκο της αλυσίδας. Ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ουσιαστικοί έλεγχοι απέναντι στα καρτέλ και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές.

Η ακρίβεια απαιτεί έλεγχο της αγοράς και παρέμβαση στις τιμές.

Περιφερειακές ανισότητες

Μια φοροελάφρυνση ή πραγματικό δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Από το 2027, κατάργηση ΕΝΦΙΑ και μείωση τεκμηρίων κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους – 2.200 στη Δυτική Μακεδονία.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Εθνικό Πρόγραμμα «Δικαίωμα να μείνεις στον τόπο σου» για κατοίκους οικισμών έως 1.000 κατοίκους.

Ψηφιακή κάρτα ενίσχυσης για το πρόσθετο κόστος ζωής σε μετακινήσεις, καύσιμα, θέρμανση, ενέργεια και βασικά αγαθά, με αυξημένη στήριξη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.Εγγυημένη πρόσβαση σε υγεία, φάρμακα, συγκοινωνίες και βασικές υπηρεσίες, καθώς και στήριξη στέγασης για δημόσιους λειτουργούς.

Περιφερειακή σύγκλιση σημαίνει να μπορείς να ζήσεις, να δουλέψεις και να μεγαλώσεις την οικογένειά σου στον τόπο σου.

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μείωση στη χονδρική ή πραγματική μείωση στον λογαριασμό;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Από 1/1/2027, μείωση 50% στις χρεώσεις ΥΚΩ. Σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Ελάχιστη Εγγυημένη Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας για κάθε νοικοκυριό, σε σταθερή και προσιτή τιμή, με στόχο μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, μέσω και μακροχρόνιων συμβάσεων με παραγωγούς ΑΠΕ.

Ενίσχυση του δημόσιου ρόλου της ΔΕΗ για συγκράτηση των τιμών και προστασία των νοικοκυριών.

Η ενεργειακή πολιτική δεν κρίνεται στα χρηματιστήρια. Κρίνεται στον λογαριασμό που φτάνει στο σπίτι.

Ενίσχυση συνταξιούχων

27 λεπτά τη μέρα ή πραγματική στήριξη;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αύξηση επιδόματος από 300€ σε 400€ τον χρόνο ενώ ισχύουν ηλικιακά, εισοδηματικά, περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια. Η πραγματική ενίσχυση: 100€ τον χρόνο — 27 λεπτά την ημέρα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, με όφελος 360–720€ ετησίως. Εθνικό Σύστημα Φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία. Ειδική ενίσχυση για οικογένειες που φροντίζουν ανθρώπους με Αλτσχάιμερ και άνοια.

Η στήριξη των συνταξιούχων είναι φάρμακα, φροντίδα και αξιοπρέπεια κάθε μέρα.

Φορολογική Δικαιοσύνη – Κοινωνικό Κράτος – Παραγωγική ανασυγκρότηση

Στις συγκρίσεις που κάνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη περιλαμβάνεται και το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Η ΕΛ.Α.Σ. ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό ότι δεν παρουσίασε ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία.

«Καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον Παραγωγικό Μετασχηματισμό με έργα και σταθερό μηχανισμό χρηματοδότησης.

Με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης δημιουργούμε 12 δισ. ευρώ πρωτογενή κεφάλαια, και με μόχλευση, επενδυτική δύναμη περίπου 25 δισ. στην τετραετία.

Η κυβέρνηση δεν κατέθεσε κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα της οικονομίας.

Για το τι θα διαδεχθεί το Ταμείο Ανάκαμψης, για το πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και πώς θα χρηματοδοτηθούν οι μεγάλες επενδύσεις της επόμενης τετραετίας.

Εκείνοι υπόσχονται, εμείς σχεδιάζουμε».

Φορολογική δικαιοσύνη

Προνόμια στα υψηλά μερίσματα ή φορολογική δικαιοσύνη;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η φορολογία των μερισμάτων παραμένει οριζόντια στο 5%.

Η εξαγγελία για συντελεστή 15% πάνω από 60.000€ αφορά bonus στελεχών επιχειρήσεων, όχι μερίσματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Προοδευτική φορολόγηση υψηλών μερισμάτων: 5% έως 100.000€, 10% από 100.000€ έως 200.000€

15% πάνω από 200.000€ . Κατάργηση προκλητικών φοροαπαλλαγών υπέρ του κεφαλαίου. Περιουσιολόγιο για την φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων.

Φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει το πολύ υψηλό εισόδημα από κεφάλαιο να μην φορολογείται ευνοϊκότερα από την εργασία.

Εργαζόμενοι στη δημόσια εκπαίδευση

Ιδιωτικά πανεπιστήμια ή ισχυρό δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επιστροφή ενοικίου για εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια, χωρίς ουσιαστική απάντηση στα κενά και στο στεγαστικό κόστος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

30.000 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών το 2029–2030. Ειδικό μισθολόγιο και μόνιμη αύξηση 300€ σε βάθος τετραετίας για εκπαιδευτικούς και μέλη ΔΕΠ.Στεγαστική στήριξη σε νησιά και ακριβές περιοχές.

Ισχυρή δημόσια Παιδεία σημαίνει μόνιμους ανθρώπους, αξιοπρεπείς μισθούς και σχολεία χωρίς κενά.

Εργαζόμενοι στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Επιστροφή ενοικίου ή πραγματική ενίσχυση του ΕΣΥ;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Μόνιμη αύξηση 500€ τον μήνα σε βάθος τετραετίας σε γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΣΥ.

Ισχυρό δημόσιο σύστημα Υγείας σημαίνει ανθρώπους που μπορούν να μείνουν στο ΕΣΥ και πολίτες που δεν αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους.

Στήριξη για το παιδί

Κουμπαράς που κληρονομεί την ανισότητα ή ίση αφετηρία για κάθε παιδί;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

«Κλειστός κουμπαράς» για κάθε παιδί, με κρατική ενίσχυση ανάλογη με το ποσό που μπορεί να αποταμιεύει η οικογένεια.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Εγγύηση για κάθε παιδί, ανεξάρτητα από το εισόδημα της οικογένειας.

Δωρεάν σχολικό γεύμα για όλα τα παιδιά, σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας.

Καθολική πρόσβαση όλων των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και στα ΚΔΑΠ.

Για κάθε παιδί 6–16 ετών, πρόσβαση σε πολιτισμό, αθλητισμό, βιβλία και δημιουργικές δραστηριότητες.

Κάθε παιδί αξίζει την ίδια δυνατή αφετηρία.

Στεγαστική κρίση

Άλλοι 15.000 αγοραστές για τα ίδια σπίτια ή περισσότερα προσιτά σπίτια;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

«Σπίτι μου 3»: 2 δισ. ευρώ για 15.000 ακόμη αγοραστές από το υπάρχον απόθεμα κατοικιών.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

50.000 επιπλέον προσιτές κατοικίες σε βάθος τετραετίας. Ανακαίνιση κλειστών κατοικιών για προσιτή μακροχρόνια μίσθωση. Αποδέσμευση της Golden Visa από την αγορά κατοικίας. Μόνιμο Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας.

Δημόσιο χρήμα για περισσότερα σπίτια, όχι για ακριβότερα σπίτια.

Τέλος επιτηδεύματος

Κατάργηση τώρα ή σε τρεις δόσεις;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κατάργηση στην περιφέρεια από το 2026, μείωση 50% στην Αττική το 2028 και οριστική κατάργηση το 2029.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις.

Λιγότερα βάρη περισσότερος χώρος για ανάπτυξη.

Προκαταβολή φόρου

Φόρος για εισόδημα που δεν έχει ακόμη αποκτηθεί ή πραγματική ελάφρυνση;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μείωση της προκαταβολής από 55% σε 50% για ελεύθερους επαγγελματίες και σταδιακή μείωση για τις επιχειρήσεις από το 2028, έως το 50%.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Πλήρης κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωση για τα νομικά πρόσωπα.

Η επιχείρηση πρέπει να επενδύει στο αύριο της, όχι να προπληρώνει φόρο για εισόδημα που δεν έχει ακόμη αποκτήσει.

Βιομηχανία

Ένα φορολογικό κίνητρο ή ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επιταχυνόμενες αποσβέσεις με ορίζοντα 6 ετών

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Νέα εθνική βιομηχανική πολιτική, με χρηματοδότηση, έρευνα, υποδομές και εκπαίδευση προσανατολισμένες σε συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους.

-Ενιαίος φορέας βιομηχανικής πολιτικής

-Ψηφιακή αδειοδότηση σε έως 90 ημέρες

-Σταθερές τιμές ενέργειας με μακροχρόνια συμβόλαια

-Σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες

-Κέντρα εφαρμοσμένης τεχνολογίας σε κάθε περιφέρεια

-Σύνδεση μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιχειρήσεων με τις μεγάλες επενδύσεις

-Αυτοτελές εθνικό ταμείο βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης

-Επιταχυνόμενες αποσβέσεις με ορίζοντα 3 ετών

-Τεχνική εκπαίδευση συνδεδεμένη με την παραγωγή

Η βιομηχανία χρειάζεται σχέδιο, υποδομές και καθαρούς παραγωγικούς στόχους

Δημόσιοι Λειτουργοί

Επιδόματα ή μόνιμη ενίσχυση των ανθρώπων του Δημοσίου;

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διπλή επιστροφή ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

Οριζόντια αύξηση αποδοχών από 1/4/2027 και επίδομα Χριστουγέννων 500€ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ.Α.Σ.

Αρχική μόνιμη αύξηση 300€ τον μήνα στους εκπαιδευτικούς και, κατά μέσο όρο, 500€ τον μήνα σε γιατρούς και νοσηλευτές.

Η ΕΛ.Α.Σ. επενδύει μόνιμα στους ανθρώπους που κρατούν όρθια την Παιδεία και την Υγεία.

Η πρόταση για το αύριο

Το αύριο δεν χτίζεται με υποθέσεις και προθέσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΑΝΕΝΑ σχέδιο για την επόμενη μέρα της οικονομίας.

Καμία απάντηση για:

τι θα διαδεχθεί το Ταμείο Ανάκαμψης,

πώς αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο,

πώς ενισχύονται βιομηχανία, τεχνολογία, εξαγωγές και παραγωγικότητα,

πώς χρηματοδοτούνται οι μεγάλες επενδύσεις της επόμενης τετραετίας.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.Α.Σ.

Παραγωγικός μετασχηματισμός με έργα και σταθερό μηχανισμό χρηματοδότησης.

Με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης δημιουργούμε 12 δισ. ευρώ πρωτογενή κεφάλαια και, με μόχλευση, επενδυτική δύναμη περίπου 25 δισ. στην τετραετία. Για συγκεκριμένα έργα:

νερό και αρδευτικά δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας, προσιτή κατοικία, σιδηροδρομικές μεταφορές, αγροδιατροφή, ναυπηγοεπισκευή και κρίσιμες υποδομές.

Εκείνοι υπόσχονται.

Εμείς σχεδιάζουμε.

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