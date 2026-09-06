Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση συγκροτεί το πρώτο κόμμα – Τι απάντησε σε ερώτηση του pontiki.gr (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Καλή τύχη » ευχήθηκε ο πρωθυπουργός στην «κυβέρνηση των ηττημένων» απαντώντας στο ερώτημα του pontiki.gr στο πλαίσιο της συνέντευξής Τύπου της 90ης ΔΕΘ.

Απαντώντας στο ενδεχόμενο συνεργασίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η πρώτη κάλπη δεν δώσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε αιχμηρά, βάζοντας στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Κυριάκο Βελόπουλο και, υπό προϋποθέσεις, τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Μας περιγράψατε την εκλογική στρατηγική της ΝΔ, ωστόσο θα ήθελα να μιλήσουμε για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς βλέπουμε να συζητούν ζητήματα συνεργασίας τους μετά τις εκλογές. Αυτό είναι κάτι που ακούμε από στελέχη του κόμματος Τσίπρα αλλά και του ΠΑΣΟΚ, όπως τον κ. Δούκα. Σας προβληματίζει μία τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως αν από τις πρώτες εκλογές δεν προκύψει κυβέρνηση και χρειαστούν δεύτερες;

«Αναφέρεστε στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων, δηλαδή μια κυβέρνηση του κ. Τσιπρα, του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Δούκα, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Βελόπουλου, ενδεχομένως του κ. Κουτσούμπα. Θα το ξαναπώ “καλή τύχη”.

Τα είχαμε ξανακούσει αυτά το 2023. Τα θυμάστε; Είδαμε που κατέληξαν», υπενθυμίζοντας ότι τότε η Νέα Δημοκρατία επικράτησε με 41%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίστηκε στο 17%.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε στη θέση ότι το πρώτο κόμμα είναι εκείνο που πρέπει να σχηματίζει κυβέρνηση, με τον αρχηγό του να αναλαμβάνει την πρωθυπουργία, ενώ επανέλαβε πως για τη Νέα Δημοκρατία η αυτοδυναμία παραμένει η καλύτερη λύση για τη χώρα.

«Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με Πρωθυπουργό τον αρχηγό του. Αυτό είναι δεδομένο. Το ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τις συνεργασίες, όπως είπε, ο λόγος μπορεί να γίνει μετά την κάλπη. Μέχρι τότε, το μήνυμα του πρωθυπουργού ήταν σαφές: «Καλή τύχη».

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Τανάγρα: Συλλυπητήρια από Ρούτε και υπουργούς Άμυνας Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου για τους δύο πιλότους

Athens Flying Week: Από το Τατόι το ’12 στην Τανάγρα το ’16 – Πώς ένα ιδιωτικό σόου μπήκε στις στρατιωτικές βάσεις και «αγκαλιάστηκε» από τον Καμμένο ως τον Δένδια

«Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας»: Live η συνέντευξή Τύπου του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ



