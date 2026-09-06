Πένθος στην Πολεμική Αεροπορία: Ο 37χρονος σμηναγός που έχασε τη ζωή του από τη συντριβή του Phantom, στην Τανάγρα, το άλλο Σάββατο θα βάφτιζε την 5 μηνών κόρη του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανείπωτη είναι η θλίψη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου Σμηναγού Δημήτριου Πέτρου και του 40χρονου Επισμηναγού Ιωάννη Μπελέτση κατά την πτώση του F-4E Phantom II στην Τανάγρα.

Ο 37χρονος, ο οποίος υπηρετούσε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης, το ερχόμενο Σάββατο (12 Σεπτεμβρίου), επρόκειτο να βαπτίσει την 5 μηνών κόρη του. Πατέρας ανήλικου παιδιού είναι και ο 40χρονος συνάδελφός του.

«Όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του την κυρα Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό…», είπε συγκλονισμένος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Β. Τζουμέρκων για τον Δημήτρη Πέτρου.

Σε σοκ βρίσκεται ο κόσμος και στο χωριό του πατέρα του το Πολυστάφυλο Πρέβεζας. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντίνος Καραβίδας, μίλησε για θρήνο σε όλη την περιοχή. «Ήταν ένας άγγελος…, όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Είναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή…» υπογράμμισε και αποκάλυψε πως στις 12 Σεπτεμβρίου, επρόκειτο να βαπτίσει την 5 μηνών κορούλα του.

Ποιοι ήταν οι δύο πιλότοι

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των δύο αξιωματικών, επιβεβαιώνοντας επίσημα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Ο Δημήτριος Πέτρου ήταν Σμηναγός Ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας και το δεύτερο μέλος του πληρώματος του Phantom.

Ήταν 37 ετών και υπηρετούσε επίσης στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης.

Είχε καταγωγή από τον Πράμαντα Ιωαννίνων, ήταν πατέρας ενός παιδιού και διατηρούσε στενές επαφές με την Ήπειρο, περιοχή καταγωγής και των δύο γονέων του.

«Πατέρας ανήλικου παιδιού» και ο Ιωάννης Μπλέσιας

Ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν Επισμηναγός Ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα από τα δύο μέλη του πληρώματος του F-4E Phantom II.

Ήταν 40 ετών και υπηρετούσε στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης, στην οποία ανήκε το αεροσκάφος που συμμετείχε στην αεροπορική επίδειξη.

Η καταγωγή του είναι από τον Πύργο. Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων, και εκείνος ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για την τραγωδία – Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το ΓΕΑ.

«Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους».

Τραυματίστηκαν δύο πολίτες από τα συντρίμμια του αεροσκάφους

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο αφότου ξεκίνησε την επίδειξή του, και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο και ξέσπασε πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο ήταν σοκαρισμένος, ενώ από τα συντρίμμια του F-4 Phantom τραυματίστηκαν δύο 40χρονοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρό τροχαίο με καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό – Τρεις τραυματίες, ο ένας πολύ σοβαρά (Photos)

90η ΔΕΘ: Ολοκληρώθηκαν οι πορείες σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης

Κόνιτσα: Μεγάλη αναζωπύρωση στο δάσος στην Τραπεζίτσα – Συνεχίζει να καίει για πέμπτη ημέρα











