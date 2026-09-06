ΚΚΕ: Ο «Ορίζοντας για την Ελλάδα του 2030» του κ. Μητσοτάκη για το λαό θα έχει μόνο ανασφάλεια και αβεβαιότητα

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«Ο κ. Μητσοτάκης στήριξε ξανά ολόκληρη την ομιλία του πάνω στο γνωστό κάλπικο αφήγημα ότι από το μεγάλωμα της “πίτας” των καπιταλιστικών κερδών θα επωφεληθεί τελικά και η λαϊκή πλειοψηφία, κάτι στο οποίο συμφωνούν και τα άλλα κόμματα του συστήματος. Πρόκειται για ένα αφήγημα τόσο ανεδαφικό, ώστε να αναγκάζονται να το επαναλαμβάνουν μονότονα κάθε χρόνο, επειδή ακριβώς ποτέ δεν επιβεβαιώνεται» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
«Γι’ αυτό και την ώρα που αυτή η “πίτα” έχει ήδη γιγαντωθεί, την ώρα που εισηγμένες εταιρείες, ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι, σούπερ-μάρκετ, εφοπλιστές κ.ά. σημειώνουν πρωτόγνωρη κερδοφορία, τα λαϊκά στρώματα καλούνται και πάλι να “κάνουν υπομονή”, να θεωρήσουν “περασμένες-ξεχασμένες” κατακτήσεις και δικαιώματα που τους έχουν κλέψει όλες οι κυβερνήσεις και να “βολευτούν” με ημίμετρα που τα έχει ήδη εξανεμίσει η τεράστια ακρίβεια» σημειώνει η ανακοίνωση και προσθέτει:
«Τη στιγμή που οι συνολικοί φόροι ξεπερνούν τα 74 δισ. ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ., που μόνο η “Ασπίδα του Αχιλλέα” ξεπερνά τα 3,5 δισ., αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους, ο πρωθυπουργός να εμφανίζει τα μέτρα των 2,2 δισ. ευρώ που εξήγγειλε, μεγάλο μέρος των οποίων θα τροφοδοτήσει άλλωστε την κερδοφορία του κεφαλαίου, ως δήθεν “μέρισμα ανάπτυξης”, που επιστρέφει στο λαό.
Συγκεκριμένα:
«Ο μόνος πραγματικά ωφελημένος από τις εξαγγελίες του Κ. Μητσοτάκη είναι το μεγάλο κεφάλαιο, στο οποίο υποσχέθηκε νέα τόνωση των επενδύσεων της πολεμικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας, όπως το νερό.
Αντίστοιχα, για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, που έχει μετατρέψει το δικαίωμα στη στέγη σε εφιάλτη για νέα ζευγάρια και λαϊκές οικογένειες, η “λύση” είναι περισσότερα χρέη και ομηρία στις τράπεζες, οι οποίες θα επωφεληθούν τα μέγιστα και από τον περιβόητο “κουμπαρά” των παιδιών, καθώς θα μπορούν για χρόνια να λυμαίνονται τα χρήματα που θα “ματώνουν” οι οικογένειες για να τοποθετούν σε “κλειστούς” λογαριασμούς, μαζί με επιπλέον κρατικό χρήμα», αναφέρει, ακόμα, το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:
«Τελικά, ο “Ορίζοντας για την Ελλάδα του 2030” του κ. Μητσοτάκη, με δεδομένο το ασφυκτικό πλαίσιο των ματωμένων πλεονασμάτων, των δημοσιονομικών περιορισμών και των πολεμικών εξοπλισμών και προϋπολογισμών, για το λαό θα έχει μόνο ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Ο μόνος σίγουρος δρόμος για το λαό, ο δρόμος της ελπίδας είναι αυτός που βάδισαν σήμερα έξω από τη ΔΕΘ χιλιάδες λαού και νεολαίας φωνάζοντας καμιά θυσία για τα “κέρδη και τους πολέμους τους”».
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