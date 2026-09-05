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05.09.2026 11:04

Αντίνοος Αλμπάνης: «Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτή τη ζωή, τα άλογα και η Κλέλια»

05.09.2026 11:04
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Ένα απρόσμενοι και ιδιαίτερο κομπλιμέντο έκανε ο Αντίνοος Αλμπάνης στην Κλέλια Ανδριολάτου σε μία ανάρτησή του με άλογα.

«Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτήν τη ζωή. Τα άλογα και η Κλέλια Ανδριολάτου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν άφησε ασχολίαστη τη δημοσίευση. Αντίθετα, την αναδημοσίευσε στα Instagram Stories και επέστρεψε το κομπλιμέντο με μία σύντομη, χιουμοριστική απάντηση: «Μόνο εσύ», έγραψε, συνοδεύοντας τα λόγια της με emojis γέλιου και κάνοντας tag τον Αντίνοο Αλμπάνη.

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Αντίνοος Αλμπάνης: «Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτή τη ζωή, τα άλογα και η Κλέλια»

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