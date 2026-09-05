search
ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 13:41
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2026 11:52

Και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στη ΔΕΘ

05.09.2026 11:52
DIMITRIADIS_NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ανάμεσα στους υπουργούς, υφυπουργούς, στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ, αλλά και των απλών πολιτών που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της Helexpo για τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η στήλη διέκρινε και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού – ο οποίος ως γνωστόν βρίσκεται εκτός κυβερνητικου σχήματος εδώ και χρόνια – μπορεί να μην έχει κάποια, ας πούμε, επίσημη ιδιότητα, αλλά σε μεγάλα γεγονότα φροντίζει πάντα να δίνει το παρόν. Και, κακά τα ψέματα, η φετινή ΔΕΘ έχει μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης:

«Να ευοδώσει και η κατάρα λοιπόν»: Ο διάλογος Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, η ευχή και τα «σωστά χρώματα»

Παραλήρημα Βούλτεψη: Παίρνουμε αναπληρωτές γιατί την 1η μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες

ΔΕΘ 2026: Και η Ζωή στη Θεσσαλονίκη για το συλλαλητήριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»

7075587 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2026: Εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα (Video/Εικόνες)

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Ακτινογραφία» της οικονομίας με ψηφιακά δεδομένα και πρόωρη εξόφληση του 1ου μνημονίου πριν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

mitsotakis_thessaloniki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει» – Το βίντεο του πρωθυπουργού από την περιοδεία του στην πόλη

dark-web
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Διέρρευσαν απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στο dark web

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-kostidis
LIFESTYLE

Κωστίδης: Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια υπό τον Ερντογάν 

food
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατσαρόλα χάνει έδαφος: Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη μάχη του έτοιμου φαγητού

MITSOTAKIS_SALONIKA_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ από τον Απρίλιο και πακέτο 2 δισ. – Όλα τα μέτρα και το πρόγραμμα της ημέρας

pizzette-di-melanzane-risultato-scaled (1)
CUCINA POVERA

Εύκολα πιτσάκια μελιτζάνας

fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 13:39
Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»

7075587 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2026: Εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα (Video/Εικόνες)

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Ακτινογραφία» της οικονομίας με ψηφιακά δεδομένα και πρόωρη εξόφληση του 1ου μνημονίου πριν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

1 / 3