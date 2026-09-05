Και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στη ΔΕΘ

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Ανάμεσα στους υπουργούς, υφυπουργούς, στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ, αλλά και των απλών πολιτών που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της Helexpo για τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η στήλη διέκρινε και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού – ο οποίος ως γνωστόν βρίσκεται εκτός κυβερνητικου σχήματος εδώ και χρόνια – μπορεί να μην έχει κάποια, ας πούμε, επίσημη ιδιότητα, αλλά σε μεγάλα γεγονότα φροντίζει πάντα να δίνει το παρόν. Και, κακά τα ψέματα, η φετινή ΔΕΘ έχει μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση.

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