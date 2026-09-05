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05.09.2026 11:06

Παραλήρημα Βούλτεψη: Παίρνουμε αναπληρωτές γιατί την 1η μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες

05.09.2026 11:06
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Σε άλλο επίπεδο έφτασε η συζήτηση για τα δεκάδες χιλιάδες κενά στα σχολεία, όταν η Σοφία Βούλτεψη βρήκε τη δική της εξήγηση: τις εγκυμονούσες εκπαιδευτικούς.

Η βουλεύτρια της ΝΔ και πρώην υφυπουργός, μιλώντας στο Open, κλήθηκε να απαντήσει γιατί, ενώ κάθε χρόνο προσλαμβάνονται περίπου 40.000 αναπληρωτές, δεν καλύπτονται οι ανάγκες με μόνιμο προσωπικό.

Η απάντηση της ήταν δηλωτική: «Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες».

Η δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ήρθε αφού η ίδια υποστήριξε πως στη Γερμανία έχουν σταματήσει οι προσλήψεις εκπαιδευτικών. Όταν της επισημάνθηκε, ότι το επιχείρημα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, η συζήτηση …πήγε στις εγκυμοσύνες.

Το επιχείρημα περί εγκυμοσυνών είχε χρησιμοποιηθεί και πέρυσι, προκαλώντας αντιδράσεις. Η Βούλτεψη, όμως, το πήγε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για «τις μισές εγκυμονούσες».

Η απάντηση της Ιωάννας Λαλιώτου ήταν αποστομωτική: «Αν εγκυμονούσαν τόσες χιλιάδες καθηγήτριες κάθε χρόνο, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα».

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