search
ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 13:39
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2026 11:48

Καραμήτρου: «Όχι μπινελίκια, σιχτίρια λέω» (Video)

05.09.2026 11:48
karamitrou-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με Κατερίνα Λιόλιου και «Λογαριασμό» υποδέχτηκαν το τηλεοπτικό κοινό κατά την έναρξη της δεύτερη εβδομάδα των εκπομπών τους η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης στον ΣΚΑΪ.

Το νέο πρωινό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, ενόψει των εξαγγελιών των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, ξεκίνησαν να κάνουν τον δικό τους λογαριασμό για τα χρήματα που θα δουν στις τσέπες τους οι Έλληνες πολίτες, με την δημοσιογράφο να «πετάει» επική ατακά και να προκαλεί γέλια σε όλο το πλατό.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία για εμάς να στέλνετε τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας», είπε αρχικά η Μίνα Καραμήτρου, με τον Γιώργο Γρηγοριάδη να δίνει τα social media της εκπομπής.

«Εδώ είναι και τα δικά μας social. Mina Karamitrou. Εκεί στέλνετε “μπινελίκια”, όπως λέει και η ίδια…», συνέχισε ο δημοσιογράφος.

«Δεν λέω “μπινελίκια”… “σιχτίρια” λέω», του απάντησε εκείνη, με το πλατό πίσω από τις κάμερες να ξεσπά σε γέλια.

Διαβάστε επίσης:

«Νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης»: Το καλωσόρισμα του Καμπουράκη στον Τάσο Αρνιακό (Video)

«MEGA Σαββατοκύριακο»: Πρεμιέρα με τραγούδι και …κολόνια για Σιωμόπουλο – Γκαντώνα (Video)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»

7075587 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2026: Εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα (Video/Εικόνες)

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Ακτινογραφία» της οικονομίας με ψηφιακά δεδομένα και πρόωρη εξόφληση του 1ου μνημονίου πριν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

mitsotakis_thessaloniki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει» – Το βίντεο του πρωθυπουργού από την περιοδεία του στην πόλη

dark-web
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Διέρρευσαν απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στο dark web

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-kostidis
LIFESTYLE

Κωστίδης: Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια υπό τον Ερντογάν 

food
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η κατσαρόλα χάνει έδαφος: Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη μάχη του έτοιμου φαγητού

MITSOTAKIS_SALONIKA_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ από τον Απρίλιο και πακέτο 2 δισ. – Όλα τα μέτρα και το πρόγραμμα της ημέρας

pizzette-di-melanzane-risultato-scaled (1)
CUCINA POVERA

Εύκολα πιτσάκια μελιτζάνας

fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.09.2026 13:39
Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: Θα παρουσιάσουμε σπουδαίες προτάσεις στη ΔΕΘ – Έχουμε συλλογική ηγεσία, όχι «τρόικα»

7075587 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Athens Flying Week 2026: Εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις στην Τανάγρα (Video/Εικόνες)

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Ακτινογραφία» της οικονομίας με ψηφιακά δεδομένα και πρόωρη εξόφληση του 1ου μνημονίου πριν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες

1 / 3