Κωστίδης: Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια υπό τον Ερντογάν 

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Για τη ζωή της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη μίλησε ο δημοσιογράφος Μανώλης Κωστίδης.

Ο Μανώλης Κωστίδης σημείωσε ότι ο πληθυσμός της ελληνικής μειονότητας έχει μειωθεί. «Νομίζω τώρα είμαστε πιο λίγοι. Είμαστε συγκεντρωμένοι και ενωμένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεγάλο πολιτικο. «Έχει γράψει μία ιστορία. Στην Τουρκία υπήρχε η ιστορία του Κεμάλ Ατατούρκ που οι μισοί τον αγαπούν αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν τον αγαπούν. Ο Ερντογάν είναι ο μακροβιότερος ηγέτης της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι συνομιλεί με τον Πούτιν , τον Τραμπ και οποιοδήποτε ηγέτη του κόσμου».

Ο Μανώλης Κωστίδης λέει ότι η ελληνική μειονότητα ανθεί τα τελευταία 23 χρόνια που ο Ερντογάν βρίσκεται στην εξουσία. «Τα τελευταία 10 με 20 χρόνια, με τον Ερντογάν, όσο και αν μπορεί να ακούγεται παράδοξο στην ελληνική τηλεόραση εγώ το λέω , σαν ομογένεια ζούμε τα καλύτερά μας χρόνια των τελευταίων δεκαετιών».

Εξήγησε πως «υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, υπάρχει στήριξη θα έλεγα. Επέστρεψαν πολλές ακίνητες περιουσίες, άνοιξαν τα σχολεία».

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