Μητσοτάκης σε «πηγαδάκι» με δημοσιογράφους: Δεν έχω αποφασίσει για εκλογές, είναι νωρίς – «Σαχλαμάρες» το ζήτημα με τα βιβλία

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Συζητήσεις σε «πηγαδάκια» με δημοσιογράφους είχε το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της ομιλίας του στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τις οποίες «βγήκαν» αρκετές ειδήσεις.

Ο πρωθυπουργός φάνηκε αισιόδοξος για το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει αύριο στο Βελλίδειο, λέγοντας πως είναι κοστολογημένο και τόνισε ότι «ποιος θα φανταζόταν πριν από λίγα χρόνια πως θα δανειζόμαστε φθηνότερα από 4 χώρες της G7;».

«Δεν ανησυχώ για τον χειμώνα. Δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι ευρώ Είμαστε στην οροφή δαπανών. Δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο. Δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα. Πριν μερικά χρόνια, ποιος θα φανταζόταν πως θα δανειζόμαστε φθηνότερα από 4 χώρες της G7;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για το θέμα που προέκυψε με τα βιβλία, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Αυτά είναι σαχλαμάρες. Σοβαρευτείτε. Υπάρχει θέμα με τη Ζαχαράκη; Ναι, γι’ αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία. Δείτε τα 17 σχολεία που εγκαινιάσαμε. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε όμως και τη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, την οποία χαρακτήρισε «αξιοπρεπή» από άποψης κόσμου.

Όσον αφορά στο ζήτημα των εκλογών, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «είναι νωρίς ακόμα να αποφασίσω». «Τα ψηφοδέλτια στο τέλος, πριν τις εκλογές», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να κάνει ένα δηκτικό σχόλιο για την «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων», στην οποία παρέπεμψε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Νίκος Νυφούδης, προκειμένου να εξηγήσει από πού προκύπτουν τα στοιχεία για την περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, στους οποίους σχεδιάζεται να επιβληθεί η «πατριωτική εισφορά».

«Την παγκόσμια βάση δεδομένων την έφτιαξαν οι Νεφελίμ» είπε χαριτολογώντας ο κ. Μητσοτάκης.

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