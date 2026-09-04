Τραγωδία στην Κάσο: Όχημα στο οποίο επέβαινε ζευγάρι έπεσε στο λιμάνι – Νεκρή ανασύρθηκε η γυναίκα

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Τραγωδία σημειώθηκε στο λιμάνι της Κάσου, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι Ελλήνων τουριστών έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα.

Σύμφωνα με το ERTNews το περιστατικό συνέβη γύρω στις 20:15, ελάχιστα λεπτά μετά την αποβίβαση του ζευγαριού από το πλοίο της γραμμής, με το οποίο είχαν ταξιδέψει στο νησί για τις διακοπές τους.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα κατέληξε στο νερό.

Στο σημείο επικράτησε αμέσως αναστάτωση, με στελέχη του Λιμενικού Σώματος και κατοίκους του νησιού να βουτούν στα νερά σε μια δραματική προσπάθεια απεγκλωβισμού των επιβαινόντων.

Οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν σώο τον οδηγό του αυτοκινήτου, ωστόσο η σύζυγός του δεν στάθηκε εξίσου τυχερή.

Η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

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