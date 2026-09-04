«Σεβασμός στη στολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο»: Πορεία ενστόλων στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ 

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Πορεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν εκπρόσωποι ομοσπονδιών των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων ενόψει της 90ης ΔΕΘ.

Στην κεφαλή της πορείας βρέθγηκαν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη που σκοτώθηκε από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων στου Ρέντη.

Οι συμμετέχοντες κατευθυνθηκαν στην προτομή του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη φωνάζοντας «σεβασμός στη στολή! Αξιοπρέπεια στον άνθρωπο».

Μεταξύ άλλων, ζητούν την επαναφορά και την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού (Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα), αυξήσεις, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης κι αλλά οικονομικά και λειτουργικά αιτήματα.

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